Bahía Blanca: cuatro personas murieron por presunta inhalación de monóxido de carbono

El edificio donde murieron cuatro personas por presunta inhalación de monóxido de carbono. Se investigan las causas.

Cuatro personas fueron encontradas sin vida en una vivienda en la ciudad de Bahía Blanca, y se estima que fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. El episodio ocurrió en un departamento ubicado en un edificio de la primera cuadra de calle Undiano, altura 80, entre Chiclana y Brown. Las víctimas son dos menores de edad, su madre y la pareja de la mujer.

Según confirmó La Nueva, el hallazgo se produjo de manera accidental por efectivos de la DDI de Bahía Blanca, quienes realizaban tareas de campo en el marco de una investigación por averiguación de paradero radicada en la localidad de Punta Alta.

Embed Los primeros indicios de que algo había pasado llegaron a la comisaría puntaltense, luego de que la madre de la fallecida denunciara que no lograba establecer contacto con su hija ni con sus nietos desde hacía varios días. Al ingresar al departamento 14 del primer piso, los uniformados se encontraron con el lamentable cuadro en la vivienda.

Según las primeras precisiones del caso, el lugar presentaba indicios compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono. No obstante, las autoridades judiciales y los peritos de la Policía Científica trabajaban en el lugar para establecer las circunstancias exactas del hecho.

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