lunes 06 de octubre de 2025
6 de octubre de 2025 - 11:16

Azul: debaten un proyecto para que los vecinos mantengan los caminos rurales

La iniciativa será puesta a consideración de los concejales. En caso de ser aprobada, el Municipio podría reducir el pago de tasas locales.

Agencia DIB
Un camino rural bonaerense bajo agua.&nbsp;

En medio de las fuertes inundaciones que siguen castigando a miles de hectáreas bonaerenses, el Concejo Deliberante de la localidad de Azul tratará este martes un proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo para habilitar que vecinos puedan realizar obras de infraestructura rural y mantenimiento de caminos.

La Plata fue sede de la octava edición de la Feria Sabores Bonaerenses.

Dulce, salado y bonaerense: la Feria Sabores Bonaerenses tuvo su octava edición en La Plata
Una vista del campus de la Universidad de Harvard, en Cambridge. (Agencia Xinhua)

Cayó el número de argentinos que viajaron a EE.UU. a estudiar

La iniciativa, tomada después de reuniones del intendente con diferentes grupos de vecinos, busca darle un marco legal para que estos puedan contratar a empresas constructoras en forma directa, sin previa licitación, para las obras de infraestructura rural, alteo, alcantarillado y mejoramiento de caminos rurales.

Según contó el diario El Tiempo de Azul, el costo total de las obras que se ejecute así como la dirección técnica, los accesorios para su funcionamiento, los trabajos complementarios y las variaciones de costos sobrevinientes, serán de pago obligatorio para los propietarios o poseedores de los inmuebles beneficiados.

Asimismo, en la ordenanza se faculta "al Departamento Ejecutivo a Eximir o reducir el pago de otras tasas municipales a los propietarios o poseedores a título de dueño de las parcelas con proximidad directa a la obra mientras y en la medida que asumen el pago de la contribución para concretar la mejora, siempre que exista un informe económico y financiero que establezca la razonabilidad de la eximición en relación a la inversión que se realiza y que no se afectará la prestación de otros servicios. En ningún caso la eximición o reducción podrá alcanzar a los fondos que se encuentren vinculados a las tasas".

El mal de estado de los caminos rurales por las lluvias de este año es una gran preocupación para los productores. De hecho, días atrás un grupo de chacareros, transportistas y vecinos de la localidad de 9 de Julio se manifestó frente al Palacio Municipal para reclamar soluciones. Además de la protesta, hubo momentos de tensión con un funcionario local. (DIB)

Agencia DIB