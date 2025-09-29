Productores protestaron en 9 de Julio por los caminos rurales anegados

Los productores protestan en 9 de Julio. (@PatriciaG9dj)

Un grupo de productores, transportistas y vecinos de la localidad de 9 de Julio se manifestó este lunes frente al Palacio Municipal para reclamar soluciones por el estado de los caminos rurales y campos anegados. Además de la protesta, hubo momentos de tensión con un funcionario local.

La protesta se dio luego que durante el fin de semana lloviera hasta 80 mm en el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires, lo que hizo que la situación de miles de hectáreas empeore y se agraven las inundaciones en el territorio.

En su mayoría chacareros de la localidad de Carlos María Naón, un poblado de 500 habitantes y a solo 45 km de 9 de Julio, el reclamo incluyó la quema de cubiertas y tablones en las puertas del edificio comunal, en señal de malestar por la falta de respuestas oficiales.

Incluso, uno de los manifestantes logró ingresar hasta el despacho del secretario de Gobierno, donde exigió soluciones inmediatas a la problemática. Enojado por la falta de respuestas, le pidió la renuncia al funcionario que solo atinó a escucharlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatriciaG9dj/status/1972386905737265635&partner=&hide_thread=false Acceso a la localidad de Naón, 9 de Julio.

Del otro lado hay 500 habitantes. pic.twitter.com/b2S2PH8pza — Patricia Gorza (@PatriciaG9dj) September 28, 2025 Los organizadores señalaron que el reclamo tiene como origen el anegamiento de caminos rurales que dificulta el acceso a los establecimientos, impide la salida de la producción y complica seriamente las tareas diarias en el campo. En un relevamiento de Carbap, se estimó que en Carlos Casares había al menos 100.000 hectáreas afectadas, mientras que en 9 de Julio el número ascendía a 150.000 hectáreas. (DIB)

