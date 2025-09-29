lunes 29 de septiembre de 2025
29 de septiembre de 2025 - 14:04

Productores protestaron en 9 de Julio por los caminos rurales anegados

Uno de los manifestantes logró ingresar al despacho del secretario de Gobierno de 9 de Julio y exigió a los gritos soluciones inmediatas a la problemática.

Por Agencia DIB
Los productores protestan en 9 de Julio. (@PatriciaG9dj)

Los productores protestan en 9 de Julio. (@PatriciaG9dj)

Un grupo de productores, transportistas y vecinos de la localidad de 9 de Julio se manifestó este lunes frente al Palacio Municipal para reclamar soluciones por el estado de los caminos rurales y campos anegados. Además de la protesta, hubo momentos de tensión con un funcionario local.

Más noticias
Un campo afectado por las inundaciones.

Prorrogan la emergencia agropecuaria en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué
El incendio en el geriátrico de Junín se produjo el viernes por la mañana, alrededor de las 6.30, cuando un termotanque habría fallado y originado el fuego.

Incendio en un geriátrico en Junín: ya son cuatro los fallecidos

La protesta se dio luego que durante el fin de semana lloviera hasta 80 mm en el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires, lo que hizo que la situación de miles de hectáreas empeore y se agraven las inundaciones en el territorio.

En su mayoría chacareros de la localidad de Carlos María Naón, un poblado de 500 habitantes y a solo 45 km de 9 de Julio, el reclamo incluyó la quema de cubiertas y tablones en las puertas del edificio comunal, en señal de malestar por la falta de respuestas oficiales.

Incluso, uno de los manifestantes logró ingresar hasta el despacho del secretario de Gobierno, donde exigió soluciones inmediatas a la problemática. Enojado por la falta de respuestas, le pidió la renuncia al funcionario que solo atinó a escucharlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatriciaG9dj/status/1972386905737265635&partner=&hide_thread=false

Los organizadores señalaron que el reclamo tiene como origen el anegamiento de caminos rurales que dificulta el acceso a los establecimientos, impide la salida de la producción y complica seriamente las tareas diarias en el campo.

En un relevamiento de Carbap, se estimó que en Carlos Casares había al menos 100.000 hectáreas afectadas, mientras que en 9 de Julio el número ascendía a 150.000 hectáreas. (DIB)

Temas
Ver más

Prorrogan la emergencia agropecuaria en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué

Incendio en un geriátrico en Junín: ya son cuatro los fallecidos

Triple femicidio: para Alonso "fuimos testigos de la violencia narco en su máxima crueldad"

Trabajadores despedidos de ILVA se encadenaron frente al Municipio de Pilar

Qué región bonaerense atravesará días de mucho calor hasta fin de año

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta

La Anmat prohibió la elaboración y venta de dos marcas de aceite de oliva

Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025

La Plata, Chascomús, Luján y Pilar se suman a una semana de sake y after office japonés

Abejas: recomendaciones para prevenir y detectar a tiempo la loque americana

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La ola de calor, una preocupación para los ciudadanos. (Agencia Xinhua)

Qué región bonaerense atravesará días de mucho calor hasta fin de año

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa. 

Kicillof pidió por ley para "refinanciar" las deudas que contrajo la gestión Vidal

Por  Agencia DIB