Monte Hermoso: prisión preventiva para "La Reina" de la droga y su hija

Es por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a potenciales consumidores en Monte Hermoso.

Por Agencia DIB
Allanamientos por tráfico de drogas en Monte Hermoso.

Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia ordenó convertir en prisión preventiva la detención de una mujer y su hija por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a potenciales consumidores en la localidad de Monte Hermoso.

Fotos: @ambienteprovincia

Oscar “El Paisano” Orono, un veterano ciclista de 80 años, falleció tras haber sufrido un violento robo y caer desde un espacio alto en su casa. 

La prisión preventiva recayó sobre Reinalda Villalba, apodada “La Reina”, y su hija Daiana Micaela Villlalba. De acuerdo con el sitio de la Agencia de Noticias Juduciales, la investigación se inició por denuncia anónima realizada a través de los denominados “Buzones antinarco” de Monte Hermoso. Allí, mediante nota manuscrita se informó que cuatro sujetos resultarían vendedores de estupefacientes, señalando a “Reinalda Villalba, alias ‘La Reina’”.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas realizó las primeras tareas investigativas en las que se recolectaron elementos de prueba que confirman esa situación, se suman otras dos causas que estaban en trámite con relación a la misma persona por venta de droga, y las tareas de vigilancia y filmación en la vivienda de la mujer que dieron por probadas las maniobras compatibles con la venta de droga.

Además, se detectaron conversaciones con Luciano David López, detenido por tenencia y venta de droga. Con las mismas se determinó que Villalba era la que le suministraba estupefacientes a López.

En un allanamiento realizado en la casa de Villalba en septiembre los efectivos secuestraron cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo (pesos argentinos y guaraníes), recortes de nylon y teléfonos celulares. (DIB)

Temas
