domingo 21 de junio de 2026
21 de junio de 2026 - 10:34

Azul: comenzó a operar la nueva planta de hormigón municipal

Nelson Sombra, intendente de Azul, destacó que la primera colada de hormigón es histórico para el municipio en el que todavía la mitad de las calles son de tierra y/o carecen de veredas.

Por Agencia DIB
La flamante planta de hormigón municipal de Azul.

La flamante planta de hormigón municipal de Azul.

Luego de la primera colada de hormigón, empleados municipales empezaron con tareas de bacheo en el centro de la ciudad.

Luego de la primera colada de hormigón, empleados municipales empezaron con tareas de bacheo en el centro de la ciudad.

Tras superar la etapa de instalación, calibración y capacitación del personal, la nueva planta dosificadora de la comuna de Azul concretó su primera colada de hormigón en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y Tandil, marcando el inicio de un plan de obras de infraestructura vial y accesibilidad en los barrios, informó El Tiempo.

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Jornada histórica en Azul

La actividad operativa comenzó formalmente este viernes en el Obrador Municipal, donde las autoridades constataron el correcto desempeño de la maquinaria. Minutos más tarde, la acción se trasladó a la esquina de Avenida 25 de Mayo y Tandil, lugar elegido para realizar el volcado del material y concretar así la primera colada del insumo en una tarea de bacheo urbano.

El intendente azuleño Nelson Sombra presenció todas la tareas y calificó la jornada de histórica ya que en el distrito todavía la mitad de las calles son de tierra, hay numerosas cuadras sin cordón cuneta y existen barriadas completas que ni siquiera disponen de veredas. Sombra señaló el respaldo del gobernador Axel Kicillof, quien otorgó un Adelanto del Tesoro, indispensable para comprar el equipamiento.

hormigonera en las calles de Azul rs
Luego de la primera colada de hormigón, empleados municipales empezaron con tareas de bacheo en el centro de la ciudad.

Luego de la primera colada de hormigón, empleados municipales empezaron con tareas de bacheo en el centro de la ciudad.

A partir de esta puesta en marcha, el municipio confirmó que está en condiciones de iniciar de forma directa obras menores pero de alto impacto para la accesibilidad de los barrios, priorizando la construcción de cordón cuneta y veredas.

Asimismo, la disponibilidad de esta producción potenciará un proyecto conjunto con la Unidad Penitenciaria Nº 7, orientado a la fabricación de los adoquines que se utilizan en el pavimento articulado.

La jornada concluyó con los procedimientos técnicos de rigor en el bacheo de la Avenida 25 de Mayo donde las cuadrillas tomaron las muestras correspondientes para realizar los ensayos de compresión en laboratorio. Las mismas serán analizadas para evaluar su resistencia exacta, lo que permitirá aplicar las correcciones necesarias y definir la fórmula de dosificación para las futuras obras de la comuna.

Fuente: Agencia DIB

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