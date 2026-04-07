martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 20:36

Avellaneda: un hombre apuñaló a su pareja en el auto, su hija logró escapar y él se suicidó

El ataque ocurrió dentro del coche de la familia, luego del festejo de un aniversario de la pareja. Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital.

Por Agencia DIB
Hospital Peron

Un hombre de 34 años apuñaló a su mujer dentro del coche familiar, delante de su hija. Acto seguido, el agresor abandonó a las dos mujeres heridas y se suicidó.

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El hecho ocurrió el 3 de abril, en Edison y el Acceso Sudeste, en Sarandí, partido de Avellaneda, pero se conoció en las últimas horas. Las dos víctimas fueron hospitalizadas, mientras que el cuerpo del hombre, fue encontrado muerto a pocos kilómetros del lugar.

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Tras el ataque, el agresor escapó en el mismo vehículo. Horas después, la Policía fue alertada sobre la presencia de un hombre muerto en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Según se informó, se arrojó desde un puente y murió en el acto, dejando el auto en las inmediaciones.

De acuerdo al parte policial, la secuencia comenzó cuando la víctima, su hija y el agresor regresaban en un Chevrolet Corsa luego de haber celebrado un aniversario en Don Torcuato. En ese contexto, una discusión escaló rápidamente a una situación de violencia extrema.

El hombre condujo hasta Sarandí bajo amenazas y le exigió a la mujer que le entregara el teléfono. Ante la negativa, la atacó con un cuchillo, provocándole heridas en el cuello y la espalda. En medio del episodio, la hija de la víctima intentó intervenir y, en un intento por escapar, se arrojó del vehículo en movimiento, sufriendo lesiones.

Las dos fueron asistidas por el SAME y trasladadas a la guardia del Hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde permanecieron bajo atención médica.

La UFI N°2 de Avellaneda-Lanús interviene en la causa, que fue caratulada como tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegítima de la libertad. Personal policial trabaja en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido y confirmar la mecánica completa del hecho.

Fuente: Agencia DIB

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