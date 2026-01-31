Atención estudiantes: una nueva línea de colectivos unirá La Plata con Junín y paradas intermedias

Nuevo servicio entre La Plata y Junín. solbus.com.ar

A partir del mes de marzo, la empresa Sol Bus pondrá en funcionamiento una nueva ruta de transporte de pasajeros que conectará las ciudades de La Plata y Junín, con paradas intermedias en Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco y Lincoln.

El nuevo servicio incorporará una alternativa de conexión directa entre el noroeste bonaerense, la capital provincial y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esa forma, se amplían las opciones de traslado para quienes viajan por razones laborales, educativas o personales.

Starklink a bordo Según se informó, las unidades que recorrerán esta traza estarán equipadas con servicios semicama y cama ejecutiva, e incluso contarán con conexión a Internet satelital mediante el sistema Starlink. Esto permitirá acceso a la red durante todo el trayecto, incluso en zonas rurales donde la cobertura suele ser limitada.

Desde la empresa indicaron que los días y horarios del servicio serán anunciados en las semanas previas al inicio del recorrido.

