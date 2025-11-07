Apareció otro puma suelto, esta vez por las calles de Valeria del Mar

El puma que fue grabado por vecinos de Valeria del Mar.

Vecinos de la localidad costera de Valeria del Mar , en el partido bonaerense de Pinamar , filmaron la sorpresiva aparición de un puma que deambulaba por las calles.

Se suspendió la audiencia del jury contra Makintach por una gotera que causó un corte de luz

En las imágenes que se viralizaron se observa a un ejemplar de gran tamaño, aparentemente un macho adulto, que se desplaza con calma por la calle Azopardo , a pocos metros de la intersección con Corbeta Julieta .

Hasta el momento, de acuerdo con medios locales, es el único registro visual confirmado , pero los vecinos aseguran que los avistamientos de pumas son cada vez más comunes en la zona .

Mientras tanto no se informó la captura ni intervención oficial sobre el ejemplar registrado en Valeria del Mar. Los especialistas recomiendan no intentar acercarse ni ahuyentarlo, y dar aviso inmediato a las autoridades locales o a Defensa Civil en caso de un nuevo avistamiento.

“Andan por los montes de Cariló”

El hecho generó alarma en la comunidad, especialmente por el riesgo potencial que representa la presencia de un felino de gran porte para personas y mascotas, a pocas semanas del comienzo de la temporada de verano.

En redes sociales usuarios alertaron sobre incidentes anteriores en localidades cercanas. “Andan por los montes de Cariló, ¡está lleno! En Costa Esmeralda ya se comieron un par de perros”, comentó una vecina.

Otros llamaron a la calma y a la protección del animal: “Hay que informarse sobre qué hacer en caso de cruzarlo y dejar que sean felices”.

También hubo quienes advirtieron sobre el impacto ambiental del avance urbano: “Se están quedando sin lugar para vivir, ya que están ocupando todos los campos cerca del mar para hacer barrios privados”.

Desde organismos ambientales y de seguridad se recordó, entre tanto, que el puma (Puma concolor) es una especie nativa del territorio bonaerense que en los últimos años ha vuelto a expandirse hacia zonas de la llanura y la costa debido a la reducción de su hábitat natural.

En Santa Elena

De hecho, hace unas semanas se registró un caso similar en Santa Elena, en el partido de Mar Chiquita, donde otro puma fue captado por cámaras de seguridad.

En aquella oportunidad, Horacio Fernández, responsable de Defensa Civil de Mar Chiquita, había advertido en diálogo con Ahora Mar del Plata sobre los riesgos de intervenir sin supervisión especializada. “Pedimos a la gente que no intervenga por su cuenta; puede ser peligroso”, señaló.