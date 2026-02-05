Ezeiza: se incendió una fábrica en el Polo Industrial donde se produjo la terrible explosión de noviembre

Incendio en la fábrica Bolsaflex del Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. La Palabra de Ezeiza

Un incendio se desató el miércoles por la tarde en una fábrica de la firma Bolsaflex, ubicada en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, el mismo predio donde en noviembre del año pasado se produjo una impactante explosión que dejó decenas de heridos.

De acuerdo con la información brindada por Defensa Civil, el foco ígneo de este miércoles afectó a la empresa Bolsaflex y motivó un amplio operativo de emergencia. Según informa La Palabra de Ezeiza, el trabajo de los bomberos del distrito y de partidos vecinos permitió contener el avance de las llamas.

Fuentes oficiales confirmaron que no se registraron heridos, ya que el personal de la fábrica logró ser evacuado a tiempo, apenas se detectó el incendio. El episodio obviamente generó preocupación en la zona, al tratarse de un predio con varias plantas industriales y por el antecedente del incendio ocurrido en el mismo complejo en noviembre. No obstante, dice La Palabra, desde Defensa Civil aclararon que la fábrica afectada no había resultado dañada en noviembre.

Bolsaflex se instaló en el Polo Industrial de Spegazzini en 2020 y cuenta con una planta de 30 mil metros cuadrados. La empresa se dedica a la fabricación de envases flexibles.

