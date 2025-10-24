Anses habilitó un trámite clave para adultos mayores y se puede hacer online

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) ha implementado un nuevo trámite completamente digital para la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) , la prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación o pensión.

La Corte bonaerense ratificó la pena por el choque en el Delta que mató al hijo de Storani

A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos podrán llevar a cabo el trámite a través del portal oficial o la aplicación de la entidad.

La PUAM está dirigida a argentinos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país, que superen los 65 años de edad y no tengan los años de aportes requeridos para jubilarse.

Verificar que sus datos personales y de contacto —como número de celular, correo electrónico y domicilio— estén actualizados en la sección “Información Personal”. Dentro de “Solicitud de Prestaciones”, seleccionar la opción “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, rellenar el formulario con los datos requeridos y luego seguir el estado del expediente desde “Consulta de expediente”.

¿A cuánto asciende la PUAM?

El monto de la prestación equivale al 80 % de la jubilación mínima, a lo que se suma un bono adicional cuando el beneficiario cobra por debajo del umbral fijado. Por ejemplo, este mes la suma alcanza un total de $331.038,70, resultado de $261.038,70 correspondientes a la PUAM más el complemento de $70.000.

Con este cambio, se elimina la necesidad de acudir presencialmente a una oficina o pedir turno para realizar el trámite. Esto agiliza los procesos y reduce los desplazamientos, especialmente importante para adultos mayores. La ANSES destaca que mediante “Mi ANSES” el trámite puede completarse desde cualquier lugar con acceso a internet. (DIB)