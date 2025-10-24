viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 16:23

Anses habilitó un trámite clave para adultos mayores y se puede hacer online

Anses confirmó que ya se puede realizar el trámite a través de la computadora o el celular. Cómo acceder.

Por Agencia DIB
Novedades para los jubilados.
Novedades para los jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado un nuevo trámite completamente digital para la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), la prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación o pensión.

Más noticias
La Suprema Corte Bonaerense confirmó la condena a nueve años de prisión contra Pablo Torres Lacal.

La Corte bonaerense ratificó la pena por el choque en el Delta que mató al hijo de Storani
Leonardo Cositorto suma un nuevo juicio en la provincia de Buenos Aires.

Leonardo Cositorto suma dos nuevas denuncias en Moreno

A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos podrán llevar a cabo el trámite a través del portal oficial o la aplicación de la entidad.

¿Cómo hacer el trámite web?

La PUAM está dirigida a argentinos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país, que superen los 65 años de edad y no tengan los años de aportes requeridos para jubilarse.

Para realizar el trámte:

  1. Verificar que sus datos personales y de contacto —como número de celular, correo electrónico y domicilio— estén actualizados en la sección “Información Personal”.
  2. Dentro de “Solicitud de Prestaciones”, seleccionar la opción “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, rellenar el formulario con los datos requeridos y luego seguir el estado del expediente desde “Consulta de expediente”.

¿A cuánto asciende la PUAM?

El monto de la prestación equivale al 80 % de la jubilación mínima, a lo que se suma un bono adicional cuando el beneficiario cobra por debajo del umbral fijado. Por ejemplo, este mes la suma alcanza un total de $331.038,70, resultado de $261.038,70 correspondientes a la PUAM más el complemento de $70.000.

Con este cambio, se elimina la necesidad de acudir presencialmente a una oficina o pedir turno para realizar el trámite. Esto agiliza los procesos y reduce los desplazamientos, especialmente importante para adultos mayores. La ANSES destaca que mediante “Mi ANSES” el trámite puede completarse desde cualquier lugar con acceso a internet. (DIB)

Temas
Ver más

La Corte bonaerense ratificó la pena por el choque en el Delta que mató al hijo de Storani

Leonardo Cositorto suma dos nuevas denuncias en Moreno

Sentencia histórica en Tandil: ocho represores condenados en el Juicio La Huerta

Septiembre marcó un récord histórico de pasajeros en el transporte aéreo argentino

Fuertes destrozos en Junín por la tormenta: voladuras de techos, árboles caídos y 15 barrios sin luz

Qué le preguntan los argentinos a Google antes de las elecciones

¿Paraguas sí o no? Cómo va a estar el clima el domingo de elecciones

El mal tiempo cubre al noreste bonaerense con fuertes tormentas

Chocaron dos trenes de la Línea Urquiza en San Miguel: al menos doce heridos

Charly García cumplió 74 años: el genio que transformó el rock argentino

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La lectura del fallo, en el aula magna de la UNICEN. 

Sentencia histórica en Tandil: ocho represores condenados en el Juicio La Huerta

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cristina Fernández de Kirchner. 

Otro revés para Cristina Kirchner: Casación rechazó un último planteo para evitar la ejecución de bienes

Por  Agencia DIB