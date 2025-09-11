jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 14:55

Allanaron un templo evangélico en Miramar en una causa por trata laboral

Los procedimientos, que incluyeron allanamientos en un local comercial y dos domicilios particulares, fueron ordenados por la Justicia Federal.

Por Agencia DIB
La iglesia evangélica Escuderos de Cristo, en Miramar. (Redes)

La iglesia evangélica "Escuderos de Cristo", en Miramar. (Redes)

Más noticias
MArcha Uni

Universidades: crisis "en su punto extremo" y marcha con los trabajadores del Garrahan
El argentino Alex Ainsworth fue encontrado muerto en Río de Janeiro y se investiga el caso. 

Hallan muerto a Alex Ainsworth en Brasil: investigan el crimen del turista oriundo de Campana

El hecho ocurrió este jueves en un operativo en la citada ciudad en el marco de una causa por trata de personas que investiga la Justicia Federal y las medidas incluyeron allanamientos en un templo evangélico, un local comercial y dos domicilios particulares.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, los procedimientos alcanzaron a la iglesia evangélica "Escuderos de Cristo", ubicada en la avenida 9 y calle 72; a un local de compraventa en avenida 23 y 38; a un domicilio en 52 bis casi 3 y a una vivienda cuya dirección no fue precisada.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. (DIB)

Temas
Ver más

Universidades: crisis "en su punto extremo" y marcha con los trabajadores del Garrahan

Hallan muerto a Alex Ainsworth en Brasil: investigan el crimen del turista oriundo de Campana

Con el homenaje al inmigrante, Berisso y toda la provincia son una fiesta

Pablo Grillo fue trasladado a rehabilitación neurológica

De Tapalqué a San Clemente, las termas más populares de la provincia

Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro para mañana: "A Milei lo vetamos en la calle"

Ternium: se agrava la crisis y ya son 350 los despidos en empresas contratistas

Una formación del tren Roca embistió a un micro en Monte Grande: hay al menos 12 heridos

La escuela como espacio de emergencia de la violencia social

La NASA confirmó el hallazgo de posibles rastros de una antigua forma de vida en Marte

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se agravan los conflictos laborales en Ternium. (El Norte)

Ternium: se agrava la crisis y ya son 350 los despidos en empresas contratistas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Kicillof y el intendente Walker,en Pila. 

Tras el triunfo, Axel Kicillof le advirtió a Javier Milei que el pueblo "le dijo que no a la motosierra"

Por  Agencia DIB