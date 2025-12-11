Alerta por tormentas en centro y este de Buenos Aires y temperaturas muy altas para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su alerta amarilla por lluvias para este jueves, y adelantó que podrían darse fenómenos fuertes, con ráfagas de viento mayores a 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo.
Las tormentas avanzaban desde el oeste, afectando a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, centro y este de la provincia de Buenos Aires.
El meteorólogo Christian Garavaglia, explicó que “el clima de características tropicales no cede en la región central de Argentina, donde se acumulan varias jornadas con calor intenso y formación de tormentas aisladas de variada intensidad”.
En el sitio Meteored, el especialista señaló que, desde este jueves hasta el sábado, la temperatur “comenzará a subir con mayor fuerza sobre Buenos Aires, dando inicio al tramo más caluroso de la semana que va a extenderse hasta el próximo sábado”.
La alerta amarilla supone el desarrollo de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada.
Fin de semana caliente
El sábado 13 presentará tiempo bueno pero muy caluroso sobre la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en lo que será una jornada bastante húmeda y sofocante. En la tarde, previo al pasaje de un frente frío, la temperatura llegaría a valores máximos de 35 a 36 °C sobre el AMBA, con probabilidad de sensaciones térmicas ligeramente superiores, por lo que habrá que considerar algunos cuidados, como mantener una buena hidratación, no exponerse al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, comer liviano, evitar actividad física excesiva y comidas calóricas.
Un frente frío comenzaría a aproximarse la noche del sábado, con el ingreso de una masa de viento del sector sur y, posiblemente, las primeras lluvias y tormentas aisladas. Las tormentas se desarrollarán durante la jornada del domingo, con lluvias copiosas por momentos y eventualmente la caída de granizo.
