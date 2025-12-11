Alerta por tormentas en centro y este de Buenos Aires y temperaturas muy altas para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) actualizó su alerta amarilla por lluvias para este jueves, y adelantó que podrían darse fenómenos fuertes, con ráfagas de viento mayores a 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo .

Las tormentas avanzaban desde el oeste, afectando a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, centro y este de la provincia de Buenos Aires .

El meteorólogo Christian Garavaglia, explicó que “el clima de características tropicales no cede en la región central de Argentina, donde se acumulan varias jornadas con calor intenso y formación de tormentas aisladas de variada intensidad”.

En el sitio Meteored , el especialista señaló que, desde este jueves hasta el sábado, la temperatur “comenzará a subir con mayor fuerza sobre Buenos Aires, dando inicio al tramo más caluroso de la semana que va a extenderse hasta el próximo sábado”.

La alerta amarilla supone el desarrollo de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada.

Fin de semana caliente

El sábado 13 presentará tiempo bueno pero muy caluroso sobre la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en lo que será una jornada bastante húmeda y sofocante. En la tarde, previo al pasaje de un frente frío, la temperatura llegaría a valores máximos de 35 a 36 °C sobre el AMBA, con probabilidad de sensaciones térmicas ligeramente superiores, por lo que habrá que considerar algunos cuidados, como mantener una buena hidratación, no exponerse al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, comer liviano, evitar actividad física excesiva y comidas calóricas.

Un frente frío comenzaría a aproximarse la noche del sábado, con el ingreso de una masa de viento del sector sur y, posiblemente, las primeras lluvias y tormentas aisladas. Las tormentas se desarrollarán durante la jornada del domingo, con lluvias copiosas por momentos y eventualmente la caída de granizo.

