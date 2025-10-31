viernes 31 de octubre de 2025
31 de octubre de 2025 - 17:33

Histórico: se realizó en el Hospital de General Villegas el primer implante coclear

El implante coclear devuelve la audición cuando los audífonos tradicionales ya no resultan eficaces. Es una cirugía que sólo se realiza en grandes ciudades.

Por Agencia DIB
Los doctores Fernando Murcia y Valerio Vasconi, los responsables del implante coclear.

Los doctores Fernando Murcia y Valerio Vasconi, los responsables del implante coclear.

En el quirófano del Hospital Municipal de General Villegas.

En el quirófano del Hospital Municipal de General Villegas.

En un hecho inédito para la medicina local, se concretó en el Hospital municipal de General Villegas el primer implante coclear realizado en esa ciudad, brindando así esperanzas a las personas con pérdida auditiva profunda y que no hallaban solución en los clásicos audífonos.

Más noticias
La eficacia anticonceptiva del implante subdérmico es, ahora, de cinco años.

Anticoncepción: la efectividad de los implantes subdérmicos ahora es de cinco años
El Hospital Municipal de Mar de Ajó realizará este sábado 1° de noviembre una jornada de atención especializada destinada a personas con enfermedad de Parkinson.

Jornada de atención para pacientes con Parkinson en el Hospital de Mar de Ajó

El procedimiento quirúrgico estuvo a cargo del equipo integrado por el doctor Valerio Vasconi, médico villeguense que atiende en los consultorios de Clínica Modelo y del propio Hospital; y el doctor Fernando Murcia, ambos especialistas del Instituto Superior de Otorrinolaringología (ISO), con sede en la ciudad de Buenos Aires. Se trató de una cirugía de alta complejidad que hasta ahora requería derivaciones a centros de mayor nivel, informó el Diario Actualidad, de General Villegas.

Qué es un implante coclear

Cirugía General Villegas
En el quirófano del Hospital Municipal de General Villegas.

En el quirófano del Hospital Municipal de General Villegas.

El implante coclear es un dispositivo médico que devuelve la audición en casos donde los audífonos tradicionales ya no resultan eficaces. A diferencia de estos, sustituye las partes dañadas del oído interno y estimula directamente el nervio auditivo mediante un conjunto de electrodos colocados en la cóclea.

Consta de una parte externa (compuesta por un micrófono y un procesador de sonido) y una parte interna, que se coloca quirúrgicamente. Su activación se realiza aproximadamente un mes después de la intervención, una vez completado el proceso de cicatrización y calibración del sistema.

Este tratamiento puede indicarse desde los primeros meses de vida hasta la adultez, según los criterios médicos y las condiciones de cada paciente.

Un orgullo para General Villegas

Con este primer implante coclear, General Villegas se suma al grupo de ciudades del interior bonaerense que amplían el acceso a tratamientos de alta complejidad, garantizando que más personas puedan recuperar su audición y mejorar su calidad de vida sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

Temas
Ver más

Anticoncepción: la efectividad de los implantes subdérmicos ahora es de cinco años

Jornada de atención para pacientes con Parkinson en el Hospital de Mar de Ajó

Detienen a policías por una presunta extorsión en Florencio Varela

Tres Arroyos: una jornada de campo para conocer el futuro de la ganadería

Las vacaciones cada vez más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

San Bernardo: su madre falleció y pasó diez días junto al cadáver

"Ecotasa": Pinamar busca cobrar un impuesto a cuatriciclos de localidades vecinas

De triciclos a muñecos: reducen los aranceles para la importación de juguetes

El Gobierno aumentó los fondos para hospitales nacionales y personal de salud

Actualizan los cuadros tarifarios para la luz y el gas en territorio bonaerense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La tarifa de luz y gas en la mira. 

Actualizan los cuadros tarifarios para la luz y el gas en territorio bonaerense

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Hospital Municipal de Mar de Ajó realizará este sábado 1° de noviembre una jornada de atención especializada destinada a personas con enfermedad de Parkinson.

Jornada de atención para pacientes con Parkinson en el Hospital de Mar de Ajó