Histórico: se realizó en el Hospital de General Villegas el primer implante coclear

En un hecho inédito para la medicina local, se concretó en el Hospital municipal de General Villegas el primer implante coclear realizado en esa ciudad, brindando así esperanzas a las personas con pérdida auditiva profunda y que no hallaban solución en los clásicos audífonos.

El procedimiento quirúrgico estuvo a cargo del equipo integrado por el doctor Valerio Vasconi, médico villeguense que atiende en los consultorios de Clínica Modelo y del propio Hospital; y el doctor Fernando Murcia, ambos especialistas del Instituto Superior de Otorrinolaringología (ISO), con sede en la ciudad de Buenos Aires. Se trató de una cirugía de alta complejidad que hasta ahora requería derivaciones a centros de mayor nivel, informó el Diario Actualidad, de General Villegas.

El implante coclear es un dispositivo médico que devuelve la audición en casos donde los audífonos tradicionales ya no resultan eficaces. A diferencia de estos, sustituye las partes dañadas del oído interno y estimula directamente el nervio auditivo mediante un conjunto de electrodos colocados en la cóclea.

Consta de una parte externa (compuesta por un micrófono y un procesador de sonido) y una parte interna, que se coloca quirúrgicamente. Su activación se realiza aproximadamente un mes después de la intervención, una vez completado el proceso de cicatrización y calibración del sistema.

Este tratamiento puede indicarse desde los primeros meses de vida hasta la adultez, según los criterios médicos y las condiciones de cada paciente.

Un orgullo para General Villegas

Con este primer implante coclear, General Villegas se suma al grupo de ciudades del interior bonaerense que amplían el acceso a tratamientos de alta complejidad, garantizando que más personas puedan recuperar su audición y mejorar su calidad de vida sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.