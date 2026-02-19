Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT

Una de las empresas más afectadas por el paro que lleva a cabo la CGT como protesta por el proyecto de reforma laboral es Aerolíneas Argentinas , que informó que se verán afectados durante este jueves “más de 31.000 pasajeros” por “la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones” . Además, afirman que “la medida tendrá un impacto económico estimado de 3 millones de dólares” .

En un comunicado, la aerolínea de bandera asegura que “de las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros”.

Además, “la compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada” .

Por el lado de la contención a los pasajeros, “Aerolíneas Argentinas adoptó todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada”.

La empresa recomendó a quienes tengan vuelos programados para la jornada “verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva”. Mientras que “quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía”.

También “se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) y en el sitio web aerolineas.com”.

“La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, cierra el comunicado de Aerolíneas Argentinas.

Fuente: Agencia DIB