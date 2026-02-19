jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 09:02

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT

La empresa estimó que la huelga total decretada en rechazo al proyecto de reforma laboral afectará a más de 31.000 pasajeros.

Por Agencia DIB
Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas.

Una de las empresas más afectadas por el paro que lleva a cabo la CGT como protesta por el proyecto de reforma laboral es Aerolíneas Argentinas, que informó que se verán afectados durante este jueves “más de 31.000 pasajeros” por “la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones”. Además, afirman que “la medida tendrá un impacto económico estimado de 3 millones de dólares”.

La vacunación infantil, clave para la salud. 

Susto y asombro en Mar del Plata y la región por un sismo.

En un comunicado, la aerolínea de bandera asegura que “de las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros”.

Además, “la compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”.

Reprogramaciones

Por el lado de la contención a los pasajeros, “Aerolíneas Argentinas adoptó todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada”.

La empresa recomendó a quienes tengan vuelos programados para la jornada “verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva”. Mientras que “quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía”.

También “se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) y en el sitio web aerolineas.com”.

“La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, cierra el comunicado de Aerolíneas Argentinas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
La protesta de Fate en la Panamericana. (Foto: Frente de Izquierda)

Susto y asombro en Mar del Plata y la región por un sismo.

