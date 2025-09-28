domingo 28 de septiembre de 2025
Abejas: recomendaciones para prevenir y detectar a tiempo la loque americana

La loque americana es una enfermedad que afecta a las crías de las abejas. Senasa dio a conocer una serie de recomendaciones para los productores.

Abejas y loque americana: recomendaciones del Senasa para los apicultores.

Para prevenir y detectar tempranamente la loque americana, con el objetivo de evitar su dispersión dentro y entre los apiarios, el Senasa dio a conocer una serie de recomendaciones para los productores, en el marco de las tareas de vigilancia destinadas a la prevención y control de las enfermedades apícolas presentes en el país.

La loque americana (LA) es una enfermedad que afecta a las crías de las abejas. Dependiendo del grado de dispersión en la colmena, puede identificarse a través de signos característicos como un olor fuerte, desagradable y persistente, y cría salteada.

Otro signo relevante, advierte el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, es la presencia de anormalidades en algunos opérculos (hundidos, con una o más perforaciones y aspecto húmedo-grasoso). Al desopercular estas celdas, se puede observar que la prepupa tiene una coloración marrón clara y de aspecto gelatinoso, que impide a las abejas retirarlas de las celdas. Algunas de estas también pueden presentar costras oscuras o negruzcas en las caras inferiores de la celda de cría.

¿Cómo prevenir la loque americana?

Para prevenir la loque americana, así como también otras enfermedades como la varroosis, nosemosis o loque europea, es fundamental evaluar las condiciones sanitarias y realizar la inspección sanitaria de cada una de las colmenas. El reconocimiento de los signos clínicos durante este procedimiento es clave para la detección y atención temprana de la loque americana, ya que permite disminuir el impacto epidemiológico que puede producir dentro y entre apiarios, así como también en las exportaciones de miel de nuestro país.

La detección de alguno de los signos clínicos descriptos motiva la inmediata sospecha de la loque americana y por ello, preventivamente, todos los elementos utilizados en la inspección deberán desinfectarse rápidamente, antes de revisar otra colmena.

Advierte Senasa, para evitar la propagación de esta enfermedad entre colmenas del mismo apiario y entre apiarios es necesario -y obligatorio- realizar la notificación de sospecha de loque americana, a los efectos de verificar por diagnóstico de laboratorio la presencia esta enfermedad y evitar, en caso de confirmación, riesgos sanitarios en predios cercanos.

La notificación de sospecha puede realizarse en la oficina local del Senasa más cercana (personalmente o por teléfono); por correo electrónico a [email protected] o apicultura@senasa.gob.ar; través de la Aplicación SIGApp Formularios, completando el formulario N° 16650: Abejas. Sospecha de loque americana. (DIB)

