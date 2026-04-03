domingo 05 de abril de 2026
3 de abril de 2026 - 12:27

A dos meses del accidente en Pinamar, Bastián Jerez fue operado nuevamente

Esta vez, Bastián Jerez fue sometido a una ileostomía, y es la undécima intervención desde el choque en los médanos, el 12 de enero pasado.

Por Agencia DIB
Bastián Jerez sigue dando pelea en pos de su recuperación.

Bastián Jerez sigue dando pelea en pos de su recuperación.

El menor de 8 años accidentado en los médanos de Pinamar, Bastián Jerez, ingresó al quirófano nuevamente para realizarle una ileostomía, y es la operación número 11 desde el choque del 12 de enero. Así lo reveló su madre, Macarena Collantes, en sus redes sociales.

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El mensaje de la mamá de Bastián Jerez

“Anoche Basti ingresó a quirófano. Tuvieron que realizarle una ileostomía, sacarle parte del intestino. Se habían formado nuevamente bridas en los intestinos.

Seguimos pidiendo por Basti, por sus intestinos, por su pancita.

Por favor, hijo, te pido un poquito más, mi vida”.

La última operación de Bastián había sido hace dos semanas cuando ingresó al quirófano para colocarle una nueva válvula, después de una tomografía con indicadores mejores que los del estudio anterior.

Qué es una ilestomía

La ileostomía es una intervención quirúrgica en la que se crea una abertura artificial (llamada estoma) en la pared abdominal para desviar el contenido del intestino delgado hacia el exterior. Se realiza cuando el colon (intestino grueso) o el recto no pueden ser utilizados debido a una enfermedad, una lesión o una cirugía previa.

El accidente del 12 de enero

Ocurrió en los médanos de Pinamar Norte cuando un vehículo UTV (un todoterreno de recreación) en el que viajaba Bastián con su padre y otras dos personas, chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok.

El chico de ocho años fue hallado inconsciente con un traumatismo de cráneo severo y rotura hepática. Una médica que estaba en la playa le realizó RCP en el lugar antes de que fuera trasladado de urgencia, primero a un hospital local, juego a otro de Mar del Plata y finalmente a un sanatorio en la Ciudad de Buenos Aires.

Según información de NA, en el caso hay tres imputados: Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas

Fuente Agencia DIB

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