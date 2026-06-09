Coronel Pringles: falleció un joven que sufrió un grave accidente en un taller

El taller donde ocurrió el trágico accidente. El Orden

Un joven trabajador falleció en la ciudad de Coronel Pringles luego de quedar atrapado bajo una casilla en un taller.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde en un taller ubicado en la intersección de las calles 41 y 20 de la localidad del sur bonaerense.

El operario fue rescatado en un operativo conjunto entre dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, la Policía Comunal y la Guardia Urbana. Luego, se lo trasladó de urgencia, en virtud de sus graves heridas, hacia el Hospital Municipal Manuel B. Cabrera.

Según cuenta El Orden de Pringles, una vez ingresado al centro de salud local los facultativos médicos hicieron absolutamente todo lo posible y desplegaron intensas maniobras para intentar salvarle la vida al joven. Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas por el peso de la estructura terminó siendo fatal.

En el lugar del siniestro se realizan las pericias de rigor para determinar fehacientemente las causas que desencadenaron este trágico desenlace. Fuente: Agencia DIB

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