miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 08:59

Villarruel no fue a Luján al homenaje a Francisco porque "ahí estaba lo peor de la casta política"

La vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia eligió ir a la misa en la basílica del barrio porteño de Almagro “porque es el lugar donde Bergoglio fue bautizado”.

Por Agencia DIB
La vicepresidenta Victoria Villarruel habla con la prensa en la basílica porteña María Auxiliadora y San Carlos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel habla con la prensa en la basílica porteña María Auxiliadora y San Carlos.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel se bajó este martes de la misa en Luján en homenaje al papa Francisco y concurrió a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado. Allí explicó que decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque se juntó “lo peor de la casta política”.

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Con el presidente Javier Milei en Israel, Villarruel le tocó desempeñar la primera magistratura, y por eso se esperaba su presencia en la misa oficial de Luján en honor al papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

“Soy coherente”

Villarruel tomó distancia de la misa de Luján, al señalar que en esa ceremonia “estaba lo peor de la casta política”.

“La ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa. Era una ceremonia en la que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas”, apuntó.

Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”, insistió Villarruel.

Los nombres de la “casta”

En la ceremonia de Luján estuvieron en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (quien enfrenta acusaciones de corrupción) y también el ministro de Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros altos dirigentes del oficialismo.

Algunas filas más atrás se ubicaban el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el senador Eduardo “Wado” de Pedro y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.

Fuente: Agencia DIB

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