domingo 24 de agosto de 2025
23 de agosto de 2025 - 15:01

Victoria Villarruel se despega del escándalo de las coimas: "Yo cumplo mi rol con rectitud"

La Vicepresidenta se diferenció de Javier Milei, Karina Milei y Eduardo "Lule" Memen, salpicados por los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS.

Por Agencia DIB
La viceresidenta Victoria Villarruel junto al goberandor Ignacio Torres (derecha) en Chubut.&nbsp;

La vicepresidenta Victoria Villarruel se despegó del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad al asegurar ella ejerce su cargo “con toda responsabilidad y rectitud, pero reconoció que el clima político en Argentina es “difícil y confuso”.

Villarruel visitó Comodoro Rivadavia el mismo día en que, en el Área Metropolitana, se produjeron allanamientos y detenciones por el escándalo de presunta corrupción que involucra a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y, de modo más indirecto, al propio Javier Milei.

“A mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mis obligaciones institucionales A mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligaciones institucionales

”, dijo Villarruel. Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso”, dijo, desafiante, la vicepresidenta.

En Chubut, provincia gobernadora por Ignacio Torres, uno de los mandatarios que integran Provincias Unidas, Villarruel admitió que el contexto político es “difícil y bastante confuso”, y en ese marco puso énfasis en la necesidad de cumplir con su rol institucional.

Mi función es institucional y la cumplo de acuerdo a lo que necesita el país. No realizo ningún acto fuera de lo que también pretende La Libertad Avanza”, subrayó.

Con un mensaje de autonomía pero también de institucionalidad, Villarruel buscó marcar distancia de la idea de un vicepresidente sin peso político: “Yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución, tratar con senadores, con gobernadores e interiorizarme de lo que pasa fuera de la Capital Federal”.

Javier Milei y su hermana Karina optaron por el silencio público

"Utilización política": la apuesta del Gobierno frente a los audios de coimas en ANDIS

