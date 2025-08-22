sábado 23 de agosto de 2025
Coimas en la ANDIS: la Policía encontró a Diego Spagnuolo en un country de Pilar y secuestró su celular

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) era buscado intensamente en el marco de la causa por presuntos sobornos por parte de la Droguería Suizo Argentina.

Por Agencia DIB
Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. (Redes)

La Policía de la ciudad de Buenos Aires encontró al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Por orden de la Justicia Federal se le secuestró el celular en la causa por los supuestos pagos de sobornos por parte de la Droguería Suizo Argentina, aunque el exfuncionario no fue detenido.

La investigación continuó y en horas del mediodía de este viernes personal de la Policía de la Ciudad llegó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo circulando en un automóvil VW Nivus. La Policía lo detuvo y le secuestró el celular, que será peritado.

Así, se cumplió la medida ordenada por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, que lleva la investigación. Además del teléfono, también se secuestró una computadora y documentación. (DIB) MM

