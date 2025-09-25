jueves 25 de septiembre de 2025
25 de septiembre de 2025 - 14:06

Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Fernández

La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo de primera instancia. Le pedían a la expresidenta y a otros condenados unos 22.300 millones de pesos.

Por Agencia DIB
La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, saludando a sus simpatizantes desde el balcón. (Xinhua)
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.

