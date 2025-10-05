domingo 05 de octubre de 2025
"Vení probá la banda": en medio de la tensión, Javier Milei ensayó para su recital de este lunes

Es un momento de aparentada distensión, el Presidente ensayó en Olivos junto a su banda. “Las letras están espectaculares”, escribió Federico Sturzenegger.

Javier Milei, presente en el ensayo de la banda en la Quinta de Olivos.

“VENÍ PROBÁ LA BANDA... VLLC!”, publicó este mediodía en redes sociales el presidente Javier Milei, quien compartió un posteo de Federico Sturzenegger. En su mensaje, el ministro desregulador escribió: “Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas! VLLC!”.

El Presidente ensayó este mediodía en la Quinta de Olivos, de cara a la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”, que se realizará mañana lunes en el Movistar Arena. Dicho libro reúne su pensamiento económico y político, y reafirma su programa de ajuste fiscal, liberalización de mercados y reformas estructurales, según informó la agencia Noticias Argentinas. En el marco de la presentación se prevé el show musical, una propuesta que no resulta novedosa para el jefe de Estado.

El evento tendrá lugar en el Movistar Arena de Villa Crespo, uno de los estadios cubiertos más importantes de Buenos Aires, con transmisión nacional y la presencia de buena parte del gabinete.

La banda musical, denominada “Banda Presidencial”, ya cuenta con su propia cuenta en X (@b_presidencial). Está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería y su hermano Joaquín en guitarra principal. En la imagen difundida este domingo también aparecen Marcelo Duclós, biógrafo de Milei, en el bajo, y la diputada Lemoine, posiblemente como corista.

El acto del presidente Javier Milei

Según indicó Noticias Argentinas, este lunes a las 18 Milei subirá al escenario para ofrecer un breve recital, antes de presentar su libro. El evento incluirá una disertación del conferencista Agustín Laje.

En la segunda parte, el mandatario estará escoltado por el diputado y candidato libertario José Luis Espert, en un gesto reivindicativo en medio del escándalo, además de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sturzenegger. Al igual que en el acto del Luna Park en 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni será el presentador del evento. (DIB)

