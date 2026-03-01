domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026 - 10:00

Milei: "La moral como política de Estado"

Horas antes de la apertura de sesiones ordinarias, a través de sus redes el presidente Javier Milei invitó a escuchar su discurso a las 21 de este domingo.

Por Agencia DIB
Milei en su tercer discurso de apertura de Sesiones Legislativas.

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales en la previa de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que encabezará este domingo a partir de las 21.00.

Bajo el título “La moral como política de Estado”, el mandatario compartió unas palabras en su cuenta de X para anticipar su discurso ante la Asamblea Legislativa. “¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el Presidente.

Se estima que el discurso de Milei tendrá una hora de duración donde expondrá los principales lineamientos de su gestión y las iniciativas legislativas para el nuevo período parlamentario.

El Presidente tuvo en estos días la mejor semana en el Congreso con una serie de proyectos convertidos en ley, como la reforma laboral, la ley de Glaciares o el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se especula que este domingo anunciará nuevas reformas, aunque en esta ocasión se mantuvo un hermetismo mayor que el año pasado.

Fuente: Agencia DIB

