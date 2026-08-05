El gobierno no consiguió los votos y tuvo que retirar el capítulo de extranjerización de tierras

Alak: "Es insostenible que la Provincia aporte el 40% de los recursos y reciba el 20%"

A nte un escenario que combinó una fuerte presión social y la imposibilidad de conseguir los apoyos políticos de sus aliados parlamentarios , el gobierno desistió hoy de avanzar con el capítulo que ampliaba el límite de venta de tierras a extranjeros contenido en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientas intenta votar el resto de la iniciativa, que contiene puntos referidos a desalojo y a la prohibición de cambiar el destino de terrenos incendiados.

El gobierno trabajó hasta último minuto con el proyecto, luego de que Patricia Bullrich, la jefa del bloque de Senadores de La Liberad Avanza anunciara que el artículo que liberalizaba totalmente la venta de tierras se había modificado para establecer un limite del 25% del territorio de cada provincia, contra el contenido en la actual ley del Tierras, del 15% a nivel naciona l, provincial y sub provincial o distrital. Fue un intento de sumar apoyos entre sus alineados para la versión número 16 del proyecto, pero no surtió efecto.

Esa jugada de último momento consistió en resigna ese capítulo para intentar salvar la sesión y el resto de los artículos del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en una maniobra que apuna a minimizar el impacto político de la derrota que sufrió hoy. Entre los artículos que sobrevivieron y que el oficialismo confía en aprobar este jueves figura uno sobre desalojos acelerados , el endurecimiento del régimen de expropiaciones, los cambios en la Ley de Manejo del Fuego —con la flexibilización de restricciones en determinadas superficies afectadas por incendios— y la modificación de los requisitos para la regularización dominial.

Crónica de una caída

La decisión final sobre el retiro del capítulo 3 del proyecto se tomó en el despacho del bloque de la UCR, donde Bullrich se reunió con los senadores aliados del “grupo de los 40” --los propios más aliados—entre quienes estaban las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino “Camau” Espínola, el jefe PRO, Martín Goerling, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano.

La senadora recibió un mensaje negativo de sus aliados y lo sumó al que le había hecho llegar el ministro del Interior, Diego Santilli, que le comunicó que tampoco habían funcionado las conversaciones que había mantenido con gobernadores para intentar destrabar la iniciativa.

De hecho, en las últimas horas hubo un “scrum” de gobernadores que se manifestaron en público o dieron instrucciones para votar contra la flexibilización de la ley de tierras, entre los que figuran Rolando Figueroa, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta, Raúl Jalil, de Catamarca; el tucumano Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua, el correntino Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro, el mandatario santafesino.

Ahora, el gobierno podría optar por insistir más adelante con los cambios en la regulación de la venta de tierras a extranjeros presentando un nuevo proyecto, aunque aún no comunicó qué pasos seguirá al respecto.

Fuente: Agencia DIB.

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Fuente: Agencia DIB.