jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 15:58

Tras el ambiguo mensaje de Scott Bessent, Luis Caputo y Santiago Bausili viajan mañana a Washington

El ministro de Economía y el presidente del Banco Central buscarán negociar el swap con el titular del Tesoro de los Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent.&nbsp;

Este viernes, Luis Caputo y su equipo viajará a Washington para reunirse con Scott Bessent. La noticia se conoció pasado el mediodía, luego de las declaraciones del titular del Tesoro de los Estados Unidos que aseguró que la administración de Donald Trump "no está financiando a la Argentina".

Las retenciones en la mira del Gobierno. 

¿El salvataje de EE.UU. busca terminar con las retenciones 0 para el campo?
Milei con el secretario Bessent, cuando el funcionario norteamericano estuvo en Argentina.

El Gobierno de EE.UU. negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina

Junto al ministro de Economía también irá Santiago Bausilli, presidente del Banco Central; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Lo que se espera es que avancen en la negociación por el swap por US$20.000 millones.

Durante el último viaje a Nueva York, el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, lograron abrochar un multimillonario paquete de asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos.

Cabe recordar que Scott Bessent ya había mencionado que tenía pendiente un encuentro con Luis Caputo con la finalidad de debatir una ayuda financiera para la Argentina.

Que dijo Scott Bessent

Pero las palabras de el Secretario del Tesoro, que esta mañana le dio una entrevista a CNN causaron inquietud en el mercado argentino porque no aseguró un respaldo concreto que acreciente las reservas, sino un swap que implicaría además que se elimine el que ya existe con China, además de otros acuerdos con ese país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1973705458947903914&partner=&hide_thread=false

Bessent enfrenta una dura resistencia interna al otorgamiento de facilidades a Argentina. Tras las críticas de agricultores por la baja de las retenciones a cero, Elizabeth Warren, Chuck Schumer, Bernie Sanders, Tammy Baldwin y Amy Klobuchar, entre otros senadores demócratas le pidieron al Secretario que no utilice los "dólares de los contribuyentes para apuntalar la campaña de reelección de un presidente extranjero". Ataron esa críticas a las negociaciones por el “cierre” del gobierno estadounidense, que se mantendrá en tanto no se apruebe el presupuesto.

