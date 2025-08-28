jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 15:54

Thiago Fiorentin, un militante de 22 años, es el único detenido por los incidentes en la caravana de Javier Milei

TIene 22 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez. Diego Paz fue señalado, pero aseguró que llegó a Lomas de Zamora después de los hechos.

Por Agencia DIB
Thiago Fiorentin, el militante del MTR detenido por los hechos de Lomas de Zamora.&nbsp;

Thiago Fiorentin, un militante del Movimiento Teresa Rodríguez de 22 años es el único detenido por los incidentes ocurridos ayer con la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, mientras que el gobierno difundió la imagen de otras dos personas más, buscadas por participar de los mismos hechos.

El armador libertario, Sebastián Pareja.

Milei en Lomas de Zamora, segundos antes de que se desaten los incidentes.

Pese a que el vocero presidencial Manuel Adorni dijo erroneamente hoy que eran dos los aprehendidos, otras fuentes del gobierno precisaron que solo está detenido Fiorentín, un militante con domicilio en Alejandro Korn por cuya libertad pidió su agrupación en un comunicado en el que señalaron que está “preso por luchar.

En tanto, el gobierno difundió los identikits de otras dos personas que están siendo buscada en relación con los incidentes con la caravana. Uno es Diego Martín Paz y el otro José Marcelino Dabrowsky.

El primero de ellos, que tiene restricciones para asistir a estadios dispuesta por la APREVIDE y es sindicado como un hincha violento de Arsenal, intentó desvincularse públicamente del hecho. En comunicación con un canal de noticias, admitió que estuvo en el lugar pero aseguró que se fue antes de los incidentes. “Llegué 15.30, tengo pruebas, los videos de cuando salgo de mi casa a las 15.06 y el ticket del estacionamiento Llegué 15.30, tengo pruebas, los videos de cuando salgo de mi casa a las 15.06 y el ticket del estacionamiento

", dijo.

Dabrowsy, en tanto, sería un militante de H.I.J.O.S de 56 años. Esta persona podría ser el detenido que mencionó erróneamente Adorni, ya que existen versiones que de que un militante de esa agrupación fue demorado en las primeras horas después de los incidentes.

Tanto Fiorentin como Dabrowsky carecen de vínculos conocidos con el kirchnerismo. De hecho, el segundo de ellos carece de militancia política conocida. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había dicho ayer que los agresores habían sido militantes peronistas identificados con el intendente de Lomas, Federico Otermín. Pero hasta ahora no hay ningún detenido con ese perfil.

El operativo militar estuvo a cargo de la Casa Militar y también participaron efectivos de la Gendarmería.

El gobernador Axel Kicillof. 

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. 

Por  Agencia DIB