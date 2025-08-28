jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 09:13

Sebastián Pareja calificó de "discapacitados" a los que agredieron la caravana de Javier Milei

La desafortunada frase del armador bonaerense de La Libertad Avanza se dio tras el ataque al Presidente en Lomas de Zamora.

Por Agencia DIB
El armador libertario, Sebastián Pareja.
Milei en Lomas de Zamora, segundos antes de que se desaten los incidentes.

Adorni confirmó que hay dos detenidos tras el ataque a Milei en Lomas de Zamora
Guillermo Francos, jefe de Gabinete. 

Francos: "El Presidente no tendría que haber confiado en Spagnuolo"

“No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos”, señaló Pareja al describir a quienes atacaron al jefe de Estado.

En esa misma línea, apuntó contra el operativo de seguridad y especialmente contra el rol de la Policía bonaerense, que se ocupaba del "tercer cordón" de resguardo del Presidente. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lo desmintió y destacó el accionar de la Policía a cargo de Javier Alonso.

Pareja, al que en videos se lo ve intercambio insultos con la gente que protestaba frente a la caravana, consideró en declaraciones a TN que los incidentes fueron producto de acciones del kirchnerismo contra el Gobierno nacional por las medidas que se están aplicando. “Los hechos fueron de temer. Es la verdad contra la que estamos peleando todos los días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es mucho más profunda que cualquier otra. Ir al hueso implica quitarle a esta gente los kioscos con los que vivían a costa nuestra, por eso estamos tan expuestos”, dijo. (DIB)

Temas
