Sebastián Pareja calificó de "discapacitados" a los que agredieron la caravana de Javier Milei

El armador libertario, Sebastián Pareja.

“No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos”, señaló Pareja al describir a quienes atacaron al jefe de Estado.

Justo en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que mantiene en crisis interna al Gobierno, Pareja eligió usar la condición de "discapacitados" de forma despectiva y como una descalificación.

En esa misma línea, apuntó contra el operativo de seguridad y especialmente contra el rol de la Policía bonaerense, que se ocupaba del "tercer cordón" de resguardo del Presidente. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lo desmintió y destacó el accionar de la Policía a cargo de Javier Alonso.

Pareja, al que en videos se lo ve intercambio insultos con la gente que protestaba frente a la caravana, consideró en declaraciones a TN que los incidentes fueron producto de acciones del kirchnerismo contra el Gobierno nacional por las medidas que se están aplicando. “Los hechos fueron de temer. Es la verdad contra la que estamos peleando todos los días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es mucho más profunda que cualquier otra. Ir al hueso implica quitarle a esta gente los kioscos con los que vivían a costa nuestra, por eso estamos tan expuestos”, dijo. (DIB)

