Suspensión de artículos de la reforma laboral: el Gobierno fue directamente a la Corte Suprema

La Corta Suprema deberá decidir sobre la reforma laboral.

El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT). La presentación se realizó mediante un “per saltum”, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal.

De acuerdo con el diario La Nación, el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano: con el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, realizó la presentación.

El freno a la reforma laboral El juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma sancionada por el Congreso. Este magistrado es un juez laboral de primera instancia y su fallo congeló las principales reformas de la ley de modernización laboral que logró el Gobierno.

En lugar de apelar a la Cámara Laboral o de esperar un fallo de la Justicia Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno fue directamente a la Corte en un recurso de salto de instancia. Es algo excepcional y busca una respuesta rápida, ya que demorar el caso implica un riesgo para la vigencia de la ley, explica el diario La Nación. El asunto pone a la Corte de cara al compromiso de pronunciarse, en favor o en contra de los deseos del Gobierno, con quien eligió no confrontar.

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