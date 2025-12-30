Tras negarlo, Milei le aumenta el sueldo a los funcionarios hasta 100%, aunque él se excluye

Luego de negarlo durante dos días, el presidente Javier Milei autorizó una suba de los sueldos de los funcionarios políticos del gobierno -congelados desde 2023- aunque él mismo se excluyó de la medida y seguirá cobran unos 4 millones de pesos .

De Mar del Plata a la Legislatura: la trayectoria bonaerense del empresario investigado por el escándalo AFA

Milei había atacado al diario Clarín por adelantar la medida y el propio ministro jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la había calificado de “Fake News”, sobre la base de que se había informado que Milei también estaba comprendido en el aumento .

Pero el Presidente, que es el funcionario del Ejecutivo con mayor cantidad de beneficios extra salariales , entre ellos la residencia en la Quinta de Olivos- finalmente se autoexcluyó, aunque atendió el pedido de sus ministros.

Según supo DIB, varios ministros se quejaron porque debido al -relativo- bajo nivel salarial no solo tenían inconvenientes personales sino que se les dificultaba convocar profesionales de nivel para sumarlos al gobierno, debido a que podían obtener mejores salarios en se sector privado.

La idea del Poder Ejecutivo es publicar el decreto que instrumentará los aumentos el próximo viernes 2 de enero. Sin embargo, no alcanzará al mandatario que optó por mantener su sueldo actual hasta nuevo aviso.

¿Cuánto cobran?

Actualmente, el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510.

Aunque no se precisó oficialmente cuánto subirán los salarios, se dejpo trascender que experimentaron una pérdida de poder adquisito del orden del 60%. En ese marco, se habla de una suba de, cómo mínimo, del 60& pero que se elevan 100%.

Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los 4 millones. De acuerdo a lo que pudo saber esta agencia, Milei también mantendrá congelado el sueldo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la que mantiene un duro enfrentamiento político.

Fuente: Agencia DIB.