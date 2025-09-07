Senado: el peronismo ganó con claridad y ahora tiene mayoría propia

El peronismo de Fuerza Patria ganó 13 de las 21 bancas que estaban en juego en la elección para senadores, al imponerse en tres de las cuatro secciones en las que se elegían representantes para la Cámara Alta, lo que le da mayoría propia para sesionar. Por su parte, La Libertad avanza sumó 8 porque ganó solo en una sección. La otra fuerza que sumó representantes es SOMOS mientras que el radicalismo es el gran perdedor.

En una elección arrasadora, Fuerza Patria se impuso en la primera sección -el norte del conurbano, en la cuarta -noroeste- y en la séptima -centro provincial-, mientras que La Libertad Avanza ganó la elección en la sexta , con centro en Bahía Blanca. SOMOS sumó sus dos senadores en la cuarta sección, donde quedó tercero.

En el balance de fuerzas, el peronismo sigue teniendo la primera minoría de la cámara: arriesgó 10 bancas y ganó 13, por lo que su bloque pasó de 21 a 24 integrantes. LLA y PRO, que fueron juntos a la elección, arriesgaron cinco legisladores y ganaron ocho, lo que sumados tendrán 16 representantes, cuando hasta hoy tenían 13. Derecha Popular pierde a su único representante -Joaquín de la Torre-, mientras que SOMOS sigue con 2 senadores. La UCR-Consenso Federal sufrió una debacle: pasó de 6 senadores a 1, mientras que Unión y Libertad no arriesgó representes y sigue con bloque de tres.

De ese modo, el poder queda distribuido de la siguiente manera: 24 senadores para FP, 16 para LLA/PRO, dos para SOMOS, 1 para UCR-Consenso Federal y 3 para Unión y Libertad.

Con esa matemática, el oficialismo queda con mayoría propia en la cámara Alta y no necesita de la oposición para conseguir quorum. Aunque deberá hacer acuerdos con la oposición para hacer aprobar leyes como el presupuesto, que necesitan mayorías especiales.

¿Quiénes se suman?

En el detalle seccional, en la Primera -eligió 8 senadores- Fuerza Patria obtuvo el 47,27% de los votos, y hace ingresar a la cámara Alta al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, a Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, al intendente de José C. Paz, Mario Ishi -quien dijo que asumirá su banca-, a la actual diputada nacional Mónica Macha, esposa del líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, y a Leonardo Grosso, exdiputado y hombre del Movimiento Evita en San Martín. Por el lado de LLA -con el 37,18% de los votos- ingresan el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; María Luz Bombaci, funcionaria del ministerio de Seguridad, alineada con Patricia Bullrich; Luciano “Lucho” Olivera, de Malvinas Argentinas y alineado al sector de Karina Milei, y Sebastián Pareja.

En la cuarta sección -eligió 7 bancas- FP obtuvo una sorprendente victoria, que hace 20 años no registraba. El peronismo obtuvo el 40% de las votos, por lo que ingresarán a la Cámara Baja el camporista Diego Videla; la exdiputada massista Valeria Arata, y Germán Lago, el intendente de Alberti, quien dijo que asumirá la banca. Los libertarios se quedaron con el 30.3%, por lo que suman al empresario Gonzalo Cabezas, que es de Capitán Sarmiento y fue colocado como candidato en esa sección por Sebastián Pareja; a Analía Balaudo, concejal de Villegas, y a Matías Ranzini, un macrista ligado a Cristian Ritondo a quien se le vence una banca de diputado por la segunda sección y ahora asume por la cuarta. SOMOS, que vía PRO protagonizó una ruptura con los libertarios en la segunda, se quedó con el tercer lugar -19,93% de votos- por los que se mudan a La Plata el intendente de Junín Pablo Petrecca y Natalia Quintana, radical, de Vedia.

La quinta -eligió 5 senadores- fue una de las dos únicas secciones en donde ganó LLA: con el 41,57 de los votos, hace ingresar al Senado al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro -dijo que asume aunque hay versiones de que podría recalar en un ministerio nacional-, Cecilia Martínez -parejista, presidente del bloque libertario en el concejo marplatense-, y a Matías de Urraza, armador seccional que reporta a Pareja-Karina Milei. El peronismo, con 37,5%, logra que asuman como senadores Fernanda Raverta, camporista, dos veces derrotada como candidata a intendenta, y Jorge Paredi, exintendente de Mar Chiquita, ahora axelista.

En la séptima sección -la más chica, eligió 3 senadores- hubo batacazo de Fuerza Patria: se quedó con las tras bancas en juego: serán para María Inés Laurini, una camporista que preside el HCD de Azul; para Marcos Pisano, intendente de Bolívar -asume, y será reemplazado por el actual senador Eduardo “Bali” Bucca, que fue primer candidato a concejal y volverá a la intendencia que ya había gobernado- y para Evelyn Díaz, una dirigente olavarriense que responde al intendente Maximiliano Wesner, camporista.