Reforma laboral: el Gobierno ultima detalles para llevarla a Diputados con un cambio clave

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso y buscará que se trate el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria.

Con el objetivo de debatir este miércoles en comisiones de Diputados el proyecto de reforma laboral , el Gobierno de Javier Milei define por estas horas cómo quedará redactado el polémico artículo sobre las licencias por enfermedades y si lleva el jueves la iniciativa al recinto, en medio de un paro de la CGT .

Todo indica que este miércoles el proyecto se debatirá en comisiones. Allí se modificará el artículo sobre las licencias laborales, ya que hasta el PRO adelantó que no avalará ese punto. “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”, dijo Cristian Ritondo , el jefe del bloque de diputados amarillo, y sostuvo que “la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos”.

También la senadora Patricia Bullrich reconoció que “por un error” se hará ese cambio, por lo que el texto volverá al Senado . "No empañamos la ley, cometimos u error y lo vamos a arreglar", dijo la ex ministra de Seguridad. Y agregó que “si tocan una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más" en aprobarse definitivamente.

En concreto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario , y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.

El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. Tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Cuándo será el debate en Diputados de la reforma laboral

Si bien en principio podría ser este jueves el debate en el recinto, todo dependerá de los tiempos en el Congreso, donde se especula que la otra fecha de sesión sería el miércoles 25. Todo se dará en un contexto de paro general, sin movilización, de la CGT. Según votó el triunvirato, será el día que se debata el proyecto.

Otro de los puntos que generó ruido en la iniciativa es la posible inclusión de un artículo para facultar a las billeteras virtuales a acreditar salarios, pero Bullrich dijo que sólo quedaron habilitadas "las entidades bancarias e instituciones de ahorro oficial".

"Eso va aquedar sí, en Argentina hay 213 billeteras virtuales y no todas tienen las condiciones para pagar un salario. Un banco lo que hace es darle a la empresa un descubierto, si la empresa no paga el día cinco, el banco lo cubre y lo paga, si un banco tiene un problema, el Banco Central se hace cargo. Una billetera virtual tiene que tener espalda", señaló la senadora libertaria en diálogo con el canal TN.

Fuente: Agencia DIB