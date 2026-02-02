lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 20:59

Tras diez meses internado, Pablo Grillo volvió a su casa

Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión a una marcha de jubilados en marzo de 2025, pasó unos días con sus seres queridos.

Pablo Grillo pasó unos días junto a su familia como parte de la recuperación.

El fotógrafo Pablo Grillo regresó a su casa para pasar algunos días junto a su familia luego de permanecer diez meses internado por las graves heridas sufridas durante la represión policial a una marcha de jubilados en marzo de 2025. La visita, que forma parte de su proceso de recuperación, fue compartida por sus allegados en redes sociales y rápidamente se viralizó.

“Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”, escribió su familia en Instagram, junto a un video en el que se lo ve caminando y abrazándose con sus seres queridos.

Evolución positiva

Grillo, de 35 años, había resultado con lesiones de extrema gravedad tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado durante la manifestación. Según informaron sus familiares, su evolución es positiva, aunque el regreso a su hogar no implica todavía el alta médica definitiva.

Embed - Pablo Grillo junto a su familia

En diálogo con C5N, su padre, Fabián Grillo, explicó que se trató de una salida breve y cuidada. “Fue un renacer. Lo difundimos recién hoy porque él tiene que estar muy tranquilo. Estuvo nada más que con la familia cercana”, contó.

El sábado salió del hospital, pasó la noche en su casa y regresó al centro de salud el domingo. “Terminó muy cansado, fueron muchos estímulos, pero se siente mucho mejor. Está caminando cada vez más y subió la escalera lo más bien”, relató.

Sobre el estado clínico, detalló que los médicos les transmitieron que la evolución es muy buena y que está próximo al alta. En una etapa siguiente, Pablo podrá dormir en su casa y concurrir al hospital durante el día para continuar con distintas terapias.

El largo proceso de Pablo Grillo

Grillo atravesó un largo y complejo proceso de recuperación desde aquel 12 de marzo, con períodos de mejoría y recaídas. Tras una primera externación del Hospital Ramos Mejía en junio, continuó su rehabilitación en el hospital neurológico Manuel Rocca, donde recibió un tratamiento más intensivo.

En paralelo, la causa judicial continúa su curso. La Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, identificado como el autor del disparo que impactó en la cabeza del fotógrafo. Según la jueza María Romilda Servini, el efectivo actuó de manera contraria al protocolo al efectuar seis disparos, cinco de ellos también prohibidos.

Sin embargo, la familia insiste en que la investigación no debe limitarse al autor material y reclama que se avance sobre las responsabilidades de los mandos superiores que intervinieron en el operativo.

