lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 22:35

Kicillof reúne a intendentes del MDF y acelera definiciones sobre el futuro del PJ bonaerense

A cinco días del cierre de listas, el gobernador volvió a encontrarse con jefes comunales y referentes del Movimiento Derecho al Futuro para analizar la conducción del peronismo provincial.

Agencia DIB
Con el calendario electoral corriendo y apenas cinco días por delante para la presentación de listas, el gobernador Axel Kicillof volvió a reunir este lunes a intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para discutir el escenario interno del peronismo bonaerense y la disputa por la conducción del Partido Justicialista provincial.

El encuentro, que se realizó en la residencia oficial, se produjo luego de que trascendiera que Máximo Kirchner le ofreció a Kicillof encabezar el PJ bonaerense.

Alguien de MDF

Desde el gabinete aseguran que, por ahora, la postura es que asuma “alguien del MDF”, sin dar nombres. Algunos intendentes deslizan que hubo mayoría de opiniones favorables a que sea el propio mandatario.

Participaron de la reunión Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón) y Pablo Descalzo (Ituzaingó), además de la vicegobernadora Verónica Magario y dirigentes cercanos como Fernando Espinoza.

La novedad fue la presencia del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien durante el año pasado se había mostrado más próximo a La Cámpora y ahora aparece acercándose al armado del gobernador.

Mayor representación

Más allá de los nombres, desde el MDF remarcan que la discusión no implica retroceder en el planteo de fondo: el espacio exige una mayor representación dentro del PJ bonaerense y busca que ese reclamo ordene la negociación interna.

En una primera instancia se había barajado la candidatura de Magario, pero esa alternativa no terminó de convencer al sector camporista.

Por ahora no hubo contactos formales de negociación tras la propuesta de Kirchner, y en Calle 6 admiten que todavía queda mucho por conversar.

El MDF comenzó a puntear nombres propios para garantizar que todos los espacios internos tengan representación.

También se abordó la situación en los municipios, donde no se descarta que haya internas. Con el domingo 8 de febrero como fecha límite, el peronismo bonaerense entra en horas decisivas, atravesado por una pulseada que definirá no solo autoridades partidarias, sino también el equilibrio de fuerzas hacia adelante.

Agencia DIB

