Puerto Quequén y un nuevo año con récord de operatividad: 9.009.768 toneladas movilizadas

Puerto Quequén concretó un nuevo año récord histórico de operatividad, con 9.009.768 toneladas de mercaderías movilizadas en 2025, consolidándose como uno de los puertos más importantes del país en materia de comercio exterior.

“No cabe duda de que ha sido uno de los mejores años en la historia del puerto: 9 millones de toneladas es una cifra virtuosa que habla por sí sola de esta fenomenal sinergia y del trabajo en equipo”, afirmó el presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén , Mariano Carrillo , en diálogo con Ecos Diarios de Necochea .

Más allá de los números, Carrillo puso el acento en las personas que hacen posible el funcionamiento diario del Puerto. “Lo más importante no son las cifras, sino las personas. Desde los trabajadores en los muelles hasta quienes cumplen tareas administrativas, todos son igualmente esenciales. Acá se pone por encima de la individualidad el objetivo del equipo y de la institución”, sostuvo.

Carrillo también valoró el rol del directorio del Consorcio, integrado por representantes de distintos sectores. “Venimos de ámbitos diferentes, del mundo empresarial y del mundo del trabajo, pero siempre privilegiamos la escucha, el diálogo y el consenso en función del bien de la institución”, explicó. De hecho, Carrillo había ocupado antes un lugar en el directorio como representante del sector gremial.

Puerto Quequén: 2025 récord

Entre los hitos del año, Carrillo destacó el regreso del trigo argentino al mercado chino, una operatoria que tuvo a Puerto Quequén como punto clave para completar cargas. “Después de muchos años, por distintas cuestiones fitosanitarias y comerciales, se volvió a exportar trigo a China. Nuestro puerto, por ser de aguas profundas, permitió completar un embarque que se había iniciado en un puerto santafesino, lo cual es una noticia muy importante que se suma a este año récord”, señaló.

Respecto de los desafíos a futuro, Carrillo mencionó la posibilidad de avanzar en estudios para la vuelta del tren a Puerto Quequén, aunque aclaró que se trata de un proyecto a mediano plazo. “La inversión en infraestructura ferroviaria es muy grande y cualquier decisión definitiva dependerá del Gobernador y de las posibilidades concretas”, indicó.

