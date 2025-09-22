lunes 22 de septiembre de 2025
Presupuesto 2026: sin fecha, Axel Kicillof le mandó un mensaje a la Legislatura

El gobernador Axel Kicillof reiteró que aspira a contar con el Presupuesto 2026, algo que no consiguió en este ejercicio.

Axel Kicillof con la Boleta Única Papel. 

En medio de la inestabilidad del mercado por la suba del dólar y la disputa con la administración de Javier Milei por los recortes de fondos, el gobernador Axel Kicillof reiteró que aspira a tener Presupuesto durante 2026 y aunque no puso fecha para su presentación le mandó un mensaje a la Legislatura.

Si bien aclaró que este año pretende contar con esta herramienta, el gobernador no le puso una fecha concreta al envío del Presupuesto a la Legislatura. “Cuando tengamos una decisión de qué vamos a mandar, lo vamos a anunciar”, dijo tras una conferencia de prensa en La Plata, y agregó que la ley de leyes debe basarse en las estimaciones del nacional, pese a que, según señaló, “esas estimaciones son proyecciones”.

“Ya no sé cómo va a reaccionar la Legislatura si ahora mandamos con esta situación. Pero estamos evaluando, además lleva un tiempo y necesitábamos las estimaciones nacionales para formular el Presupuesto”, sostuvo el mandatario, quien enfatizó que la inestabilidad del dólar y los precios hace que el proceso sea complejo.

“Ante la Legislatura, el Gobierno de la provincia ha presentado varios proyectos que todavía no fueron aprobados por diferentes circunstancias. Así que esperamos poder insistir y que se consiga la aprobación de leyes importantes que tenemos presentadas y que nuestros bloques han insistido con esto, pero no hemos conseguido los votos necesarios. Esperemos poder hacerlo porque necesitamos esas leyes para nuestro gobierno, para nuestro bien”, cerró Kicillof. (DIB)

