Cinco claves para entender el decreto sobre la quita de retenciones al campo

El Gobierno nacional publicó el Decreto 682/2025 que establece la alícuota del Derecho de Exportación en cero por ciento para los granos y subproductos con el objetivo de fortalecer el ingreso de dólares, en medio de una fuerte caída de reservas del Banco Central en los últimos días.

Busca dólares: el Gobierno elimina las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Abarca las mercaderías de granos y subproductos incluidos en el anexo que acompaña el decreto publicado el 22 de septiembre de 2025. Abarca soja, trigo, maíz y mercancías procesadas derivadas.

El propósito del Gobierno nacional es incrementar la competitividad del sector y aumentar el flujo de divisas en momentos de tensión cambiaria. Esta norma se da tras la suba del dólar en la última semana, que pasó los $ 1.500 y el Banco Central tuvo que vender más de US$ 1,000 millones.

La decisión se aplicará hasta el 31 de octubre o hasta que se alcance un tope de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$ 7.000 millones , lo que ocurra primero. Según los últimos datos oficiales, quedan por vender alrededor de 18 millones de toneladas de soja y 14 millones de toneladas de maíz de la campaña 2024/25, por un valor de exportación que ronda los US$ 9.000 millones.

¿Quiénes pueden acceder a la medida?

Quedan habilitados quienes presenten DJVE o permisos de embarque a partir de la entrada en vigencia del decreto y durante el periodo señalado.

¿Qué requisitos establece el decreto para exportadores?

Deben liquidar al menos el 90% de las divisas provenientes de las operaciones dentro de un plazo máximo de tres días hábiles luego de la correspondiente DJVE. De no cumplirse con esta condición, volverán a aplicarse las alícuotas vigentes con anterioridad a la medida, además de las sanciones correspondientes. El requisito aplica tanto para las operaciones tradicionales como para aquellas con anticipos, y para prefinanciaciones y posfinanciaciones externas. (DIB)