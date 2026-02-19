jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 18:36

Paro general contra la reforma laboral: la CGT habló de 90% de adhesión y el gobierno lo calificó de "extorsión"

Manuel Adorni dijo que la protesta fue "perversa" porque los gremios de transporte impidieron que muchos acudan a trabajar. La CGT habl+o de "acompañamiento enorme"

La terminal de ómnibus de La Plata, durante la mañana del paro.&nbsp;

La terminal de ómnibus de La Plata, durante la mañana del paro. 

DIB.

La CGT y las centrales gremiales más combativas, como las dos CTA, realizaron hoy un paro general en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que la central obrera calificó de “exitoso” con un acatamiento “superior al 90%”, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, describió como “perverso y extorsivo”, además de señalar que por eso los dirigentes gremiales tienen “una imagen negativa del 80%”.

La sede de la CGT.

La CGT confirmó un paro de 24 horas el día que se trate la reforma laboral
Importante movilización en Mar del Plata, en rechazo a la reforma laboral.

El paro en las ciudades bonaerenses: distintos niveles de acatamiento y concentraciones en las calles

El paro se dejó sentir en rubros como transportes -desde ómnibus y trenes hasta aviones-, empleo público y sectores industriales y, como suele ocurrir, tuvo menor incidencia en el comercio. Además, en el Área Metropolitana tuvo más incidencia, mientras que en el interior -en especial en distritos bonaerenses-, si bien también hubo cese de actividades y marchas, el movimiento pareció mayor.

La CGT hizo una evaluación del impacto del paro -el cuarto general desde que Milei asumió el gobierno- pasadas las 17 en la sede de la central obrera de Calle Azopardo, donde uno de los triunviros, Jorge Sola, se solidarizó “con todos aquellos que están perdiendo el trajo- y adelantó que el acatamiento que tuvo la medida de fuerza fue “del 90%”, por lo que habló de un acompañamiento “enorme” a la medida de fuerza.

La central obrera no participó de la marcha de protesta en la Plaza de los Dos Congresos que llevaron adelante las CTA y el Frente de Sindicatos Unidos, con fuerte presencia de organizaciones industriales como la UOM y Aceiteros- que otra vez incluyó incidentes entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hubo detenidos, accionar de camiones hidrantes y disparo de gases lacrimógenos.

Adorni fue el encargado de exponer el punto de vista del Ejecutivo. “Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo", dijo el jefe de Gabinete en un intento de atribuir al paro de transporte la adhesión a la medida de fuerza.

El ministro coordinador hizo una comparación con el anterior gobierno y, en declaraciones a La Casa Streaming, enfatizó que "con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles". Además, Adorni apuntó contra la CGT: "Hay gente que representa a los trabajadores y que hoy no los deja ir a laburar".

"Este proyecto de ley retrocede 100 años, en derechos individuales, en derechos colectivos y en una búsqueda que tiene como corazón la transferencia de recursos de los trabajadores hacia el sector empleador", confrontó por su parte Sola, que estuvo acompañado por los triunviros Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, además de un grupo nutridos de dirigentes entre los que se vio a Andrés Rodríguez (UPCN) y Héctor Daer (Camioneros) , entre otros.

