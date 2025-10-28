"Parezco Mastantuono": Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó en vivo

El momento en el que pelaban a Diego Santilli en La Misa.

El diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli cumplió este lunes su promesa de campaña y se rapó la cabeza en vivo tras lograr el batacazo en las elecciones que ganó La Libertad Avanza .

El "Colo" Santilli se sometió al corte en el programa La Misa , conducido por Daniel Parise , alias “el Gordo" Dan , en Carajo Stream .

“La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream” , publicó Santilli en redes junto a una imagen del momento.

Cuando el calvo José Luis Espert , que era cabeza de lista, renunció a su candidatura y lo reemplazó Santilli, el pelirrojo organizó a las apuradas una campaña centrada en la frase “para votar al colorado, marcá al pelado” .

En referencia a eso, el primer candidato a diputado había apostado la semana pasada que, en el caso de ganar su fuerza en la provincia de Buenos Aires, él se raparía la cabeza.

También “el Gordo” Dan

El encargado de pasarle la máquina al "Colo" fue "El Tano" de Il Figaro, una reconocida barbería. El programa contó con la presencia de Karen Reichardt y Mariano Pérez de Break Point, quienes acompañaron el divertido momento. “Parezco Mastantuono”, bromeó el diputado, en referencia al ex River que actualmente juega en el Real Madrid.

De todos modos, Santilli no dejó que lo pelaran “a 0” y se levantó de la silla al tiempo que decía “bueno, basta”, y todos se reían. De inmediato, el propio "Gordo" Dan también se sumó al desafío y se rapó, él sí, al ras.

“Parecés Adorni”

La foto de Santilli con el pelo rapado y el tuit que compartió generaron una gran cantidad de interacciones y comentarios en las redes sociales, que destacaron, entre otras frases: “Todavía no asumió y ya cumplió más que peronista promedio”, “te banco a muerte, te pusiste la campaña al hombro” y, con más ironía, “quedaste como (el vocero Manuel) Adorni antes de que se haga el tratamiento capilar”.