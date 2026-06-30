Para Carlos Bianco, la llegada de Diego Santilli no mejorará la relación con Javier Milei

Mientras Diego Santilli desembarca en la Jefatura de Gabinete con una apuesta a llegar a un acuerdo con los gobernadores, eliminar las PASO y consolidar el armado político del oficialismo de cara a las elecciones, desde el Gobierno de Axel Kicillof no ven su llegada con expectativa y estiman que no cambiará la relación con la Casa Rosada.

Así lo expresó Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense que volvió a reclamar por fondos adeudados por eliminación de programas nacionales que se ejecutaron hasta 2023, recortes de transferencias y las obras que dejaron abandonadas. "No es un problema personal con Santilli, es una decisión política del Presidente de borrar del mapa de la gestión a la provincia", expresó.

El ministro de Kicillof sostuvo que la relación con la gestión nacional es "inexistente", y estimó que el cambio de Manuel Adorni por Santilli en la jefatura de Gabinete no se traducirá en una mejora concreta para la provincia de Buenos Aires.

"No era una decisión de Adorni no enviar los fondos, el papel real en el Gobierno nacional era muy marginal, ejercía las funciones de vocería, no como Jefe de Gabinete . No creo en la llegada de Santilli, que era ministro de Interior y no tenía comunicación ni trabajo conjunto con la Provincia", dijo en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, ya el propio Santilli cuando asumió como Ministro del Interior dejó en claro que no tenía intenciones de recibir a Bianco, quien en más de una oportunidad le mandó cartas para concretar una reunión. “Ya le he escrito varias veces para pedirle reuniones, le he mandado notas formales por mesa de entradas y ni siquiera se dignó a contestar. O sea que no es verdad que tiene capacidad de diálogo, ni de escucha, ni de gestión”, dijo ahora el funcionario bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carli_Bianco/status/2071616867442040919&partner=&hide_thread=false Le envié una nota al nuevo jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional @diegosantilli para solicitarle que tenga a bien brindar las respuestas que todos los bonaerenses están esperando. Aguardamos su pronta respuesta. pic.twitter.com/1y3WWV8Fgi — Carli Bianco (@Carli_Bianco) June 29, 2026

La llegada de Diego Santilli

El Gobierno oficializó este martes a Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, según el Decreto 548/2026 publicado en el Boletín Oficial donde, a través de otro documento se designó al Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete. “Acéptase la renuncia presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, se indicó en citado Decreto, tras lo cual se señaló: “Acéptase la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior”.

Horas después de ser anunciado, “el Colo” hizo un raid por varios medios y adelantó que trabajará para "la reelección" de Javier Milei, por lo que aceitará los contactos con los gobernadores para consensuar una reforma electoral que pueda sortear las trabas que hoy tiene en el Congreso.

En este contexto, pese a tener en agenda a los gobernadores, nada indica que reciba a Kicillof. Al respecto, Bianco dijo el lunes en conferencia de prensa que le envió un mensaje al flamante jefe de ministros para que reciba a una delegación bonaerense para "establecer un plan de trabajo conjunto".

Allí detalló que "la deuda del Gobierno Nacional con la Provincia" es de 17,8 millones de pesos, a lo que le sumó recursos adeudados de origen nacional y provincial por 26,7 billones de pesos, y lo definió como "el desfinanciamiento total del presidente Milei". El funcionario bonaerense señaló que en la Provincia tienen documentada la deuda y que existen ocho causas judiciales en la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Agencia DIB