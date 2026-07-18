El vocero de Milei aseguró que "nunca vamos a recuperar las Malvinas si seguimos siendo un país bananero"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que Argentina “nunca” va a recuperar las Islas Malvinas “si seguimos siendo un país bananero” y que en cambio “si logramos que la argentina sea próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo serán mucho mayores”, en el marco de las controversias desatadas luego de que la selección de fútbol desplegara una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el partido de semifinales del Mundial contra Inglaterra.

“Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave”, escribió anoche el vocero presidencial en un posteo en X.

Horas antes, el presidente Javier Milei había calificado de “entendible” la reacción de los jugadores, en un marco de controversia que se desató cuando su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva anunció y respaldó sin matices la medida establecida por la FIFA que impedía la presentación de bandera “con el dibujito” de las Malvinas, según describió al funcionaria.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional…

Milei diferenció lo que hicieron los jugadores de argentina cuando agitaron la bandera, que había sido arrojada al campo de juego por un hincha, del reclamo diplomático por la soberanía en las Islas: “Eso está en otro carril, eso hay que manejarlo inteligentemente, pero son cosas distintas”, dijo.

Sin embargo, Ravier estableció una vinculación: “Durante el Mundial, la reivindicación argentina volvió a tener una enorme visibilidad internacional tras la victoria frente a Inglaterra y la bandera desplegada por nuestros héroes de la Selección con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, escribió. Y mencionó en ese contexto la nota de opinión en el diario inglés The Guardian, donde el periodista Simon Jenkis aseguró que “las Malvinas no pueden seguir siendo británicas para siempre”, e instó a su país a negociar.

Milei, en un postero en redes poco después de sus declaraciones dijo que “estamos cada día más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas” y Ravier, en el suyo, que “la OEA volvió a exhortar al Reino Unido y a la Argentina a encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, pero no mencionó la 2065 de la ONU, que desde 1965 considera a la ocupación de Malvinas una cuestión colonial e insta a Inglaterra a negociar.