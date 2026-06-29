lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 12:26

Carlos Bianco espera una reunión con Diego Santilli pero dice que "nunca hizo nada por la provincia"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, apuntó al jefe de Gabinete y le reclamó discutir los recortes de fondos en PBA.

Por Agencia DIB
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a Nicolás Kreplak y Roberto Salvarezza.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a Nicolás Kreplak y Roberto Salvarezza.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que espera que Diego Santilli asuma de manera oficial como jefe de Gabinete para pedirle formalmente una reunión, aunque aclaró que hasta ahora nunca recibió a las autoridades de la provincia de Buenos Aires pese a que, dijo, “se autopercibe bonaerense”.

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“Nunca se comunicó con nosotros, nunca tuvo una reunión, nunca respondió una nota y nunca hizo nada por la provincia de Buenos Aires”, dijo este lunes Bianco en conferencia de prensa, al cuestionar al dirigente del PRO que siendo ministerio de Gobierno de Javier Milei, nunca respondió los reclamos de la provincia de Buenos Aires.

Durante la conferencia de prensa, Bianco contó que le envió una nota al flamante funcionario nacional con tono institucional, en la que lo felicitó por su designación y pidió una instancia de trabajo conjunto. En un fragmento de la carta que leyó, el funcionario destacó: “Solicito tenga a bien recibir una delegación de funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Sin embargo, luego aclaró que no tiene expectativas ya que hasta ahora durante su paso por la gestión nacional no tuvo contacto ni asistencia hacia el distrito, pese a que, dijo irónicamente, “se autopercibe bonaerense” e incluso aspira a gobernar la provincia, pero “para él no existe en el mapa”.

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Carlos Bianco y el reclamo de fondos adeudados

“No envió aportes del Tesoro Nacional, no retomó las obras públicas y no preguntó si la Provincia tenía alguna necesidad. Si yo tuviera una escala del cero al diez, su gestión con Buenos Aires fue un cero”, destacó Bianco.

“Esperemos que en esta nueva función nos conteste las notas, nos ayude a cobrar las deudas que tiene el Gobierno nacional con la Provincia y retome las más de mil obras que están paralizadas”, agregó la mano derecha de Axel Kicillof.

Y según señaló, la deuda de la Nación con la Provincia asciende a $17,8 billones, mientras que el desfinanciamiento total provocado por las políticas del Gobierno nacional alcanza los $26,7 billones. “El gobierno nacional ha borrado del mapa de gestión a la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB

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