Conflicto en Azul: Kicillof envía un rescate financiero al intendente camporista para que pague el aguinaldo

La municipalidad de Azul, que conduce el intendente Nelson Sombra, de La Campora, será asistida financieramente por el gobierno de Axel Kicillof para pagar una porción del medio aguinaldo que aún les adeuda a sus trabajadores.

La novedad fue confirmada por el propio Sombra a través de un comunicado en el que precisó que el pago se realizará entre el lunes y martes próximos y que se difundió al cabo de semanas de tensión con el gremio de trabajadores municipales.

“A partir del apoyo de la provincia de Buenos Aires, el día lunes o el martes de la semana próxima se estará depositando el 50% restante del aguinaldo correspondiente al mes de junio”, indicó la comuna.

La novedad se produjo en un contexto de tensión, con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azulen paro y con una manifestación callejera, medidas que recibieron el respaldo de Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO).

Desde esas dos organizaciones y también desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA), que días atrás había anunciado un paro de 72 horas junto con ATE, indicaron que están a la expectativa por el pago

De ese modo, el conflicto salarial en Azul podría destrabarse parcialmente con la asistencia del gobierno de Kicillof, aunque los gremios anticipan que seguirán de cerca la situación financiera del municipio para evitar nuevos atrasos en el pago de los sueldos.

El rescate tiene un costado institucional, porque la provincia habitualmente asume el rol de asistir a las comunas: ha habido apoyo para intendentes peronistas y también de la oposición. Pero en esta caso se añade el componente político partidario, marcado por el enfrentamiento entre el camporismo y el kicillofismo.

Fuente: Agencia DIB.