Tras un fin de semana con pocas reservas, la Provincia lanzó "promos" para las vacaciones

Luego de un fin de semana extra largo con poco movimiento en los principales destinos de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof presentó la agenda turística para las vacaciones de invierno , con una amplia oferta de actividades en distintos municipios, y promociones especiales del Banco Provincia para incentivar el movimiento.

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Desde los principales destinos turísticos de la región coinciden en que el nivel de ocupación hotelera fue entre aceptable y flojo. Como era de esperar, la gente está todavía en “Modo Mundial”, al tiempo que la cercanía con las vacaciones de invierno hizo que el fin de semana no colmara las expectativas de los operadores.

En Tandil , por ejemplo, hablaron de entre el 50 y el 60% de las plazas de hoteles ocupadas y en el caso de las cabañas las reservas estuvieron entre el 80% y el 85%. Pero el distrito serrano fue más una excepción. La tendencia general fue más en torno al 30% de ocupación , como lo que pasó en Mar del Plata , según datos de la Asociación Hotelera Gastronómica ( AEHG ).

Con este panorama y la cautela en torno al nivel de reservas para el receso de invierno, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, repasó en conferencia de prensa algunos de los principales atractivos que prepara el territorio y dio detalles de beneficios del Banco Provincia para acompañar esos días de descanso.

En gastronomía, los clientes de la entidad podrán acceder a un 25% de descuento en comercios adheridos, con un tope de $10.000 por semana. En tanto, habrá 20% de descuento en espectáculos y espacios de entretenimiento, con un tope de $20.000 por transacción y hasta seis cuotas sin interés.

También se ofrecerán entre cuatro y seis cuotas sin interés en hoteles y alojamientos adheridos, 10% de descuento en alquiler de autos y financiación de cuatro a seis cuotas sin interés para la compra de pasajes en ómnibus de larga distancia.

En este contexto, Bianco destacó "la ausencia absoluta y total" de la administración nacional, y por ello dijo que la Provincia decidió impulsar medidas para incentivar que los bonaerenses puedan disfrutar de las vacaciones de invierno.

Qué ofrece la Provincia en las vacaciones de invierno

Entre los destinos que destacó Bianco, el espectáculo de la nieve de sal en la laguna de Epecuén, en el partido de Adolfo Alsina, uno de los paisajes más característicos del sudoeste bonaerense.

También resaltó el avistaje de ballenas en las costas de Necochea y Miramar, además del crecimiento de las bodegas enoturísticas ubicadas en municipios como Berisso, Campana, Cañuelas, Chapadmalal, Saldungaray, Tandil y Médanos.

Otro de los circuitos promocionados fue la Ruta del Olivo, que recorre localidades como Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Tornquist, Puan y Adolfo Alsina, consolidando la producción olivícola como atractivo turístico.

En materia de turismo de bienestar, Bianco recordó que la provincia cuenta con nueve complejos termales, ubicados en Dolores, Tapalqué, Carhué, General Belgrano, San Clemente del Tuyú, Necochea, Carmen de Patagones, Médanos y Pedro Luro.

Además, el calendario de invierno incluye fiestas populares en distintos puntos del territorio bonaerense. Entre las principales mencionó la Fiesta Provincial del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro, la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos y el evento Invierno Medieval en Villa Gesell.

Fuente: Agencia DIB