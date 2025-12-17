Otra posible baja: el número 2 de Caputo dijo que le ofrecieron un puesto en Chile

El secretario de Política Económica de Argentina, José Luis Daza , confirmó que recibió una oferta para unirse al gabinete del presidente electo de Chile , José Antonio Kast , quien visitó este martes al presidente Javier Milei .

Fuerte tensión en Diputados porque Kicillof les vetó un cambio en el mecanismo para financiar la Cámara

La confirmación se dio durante una entrevista en el streaming Carajo , donde también estaban presentes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , y Santiago Bausili , el presidente del Banco Central.

Aunque Daza no especificó el posible puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad (argentina y chilena) podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería del Gobierno chileno .

Cuando se le preguntó directamente si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza respondió, entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos” .

A pesar de la tentadora oferta, Daza destacó su trabajo actual: “En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con que he trabajado. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico”.

Daza, de 66 años, nació en Argentina pero tiene una larga trayectoria internacional que incluye más de 40 años viviendo en Nueva York y estudios en Estados Unidos. Fue durante su trabajo en JP Morgan que conoció al actual ministro de Economía argentino, con quien lo une una profunda amistad y colaboración profesional.

“No hay secretos entre nosotros”

Caputo reaccionó a la noticia con afecto y destacó la calidad profesional de Daza: "Con José Luis nos une, además del trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros. Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo".

El ministro añadió con humor: "Le dije a él que todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también, seguramente todos los chilenos quieren que vayas”.

Fuente: Agencia DIB