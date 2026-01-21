Aerolíneas Argentinas lanza nuevas tarifas desde Europa a Buenos Aires para favorecer el turismo receptivo

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) , Aerolíneas Argentinas anunció tarifas especiales para viajar a Buenos Aires desde Europa , con el objetivo de “seguir impulsando el turismo receptivo hacia Argentina” y “fortalecer la conectividad entre el país y los principales mercados emisores”, según informó la empresa.

De esa manera, hasta el 25 de enero los pasajeros podrán adquirir pasajes para volar desde Madrid a Buenos Aires desde 1.020 euros, y desde Roma desde 1.035 euros, tarifa final con equipaje incluido en ambos casos.

Las tarifas permiten viajar entre febrero y junio, “una ventana ideal para descubrir Buenos Aires y su propuesta cultural, gastronómica y urbana, así como también para recorrer otros destinos del país”, aseguró la aerolínea de bandera en un comunicado.

Además, los pasajeros podrán sumar un tramo adicional dentro de Argentina por un valor que va de 50 a 100 euros, según el destino, “accediendo a una red de 37 destinos nacionales que abarca paisajes naturales, ciudades históricas y experiencias culturales a lo largo de todo el territorio”.

Recorrido a medida

“Con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas invita a los viajeros europeos a armar su recorrido a medida, comenzando por Buenos Aires como principal puerta de entrada a Argentina y continuando hacia múltiples destinos que reflejan la diversidad y riqueza del país”, se destacó.

La empresa señaló que los pasajes pueden adquirirse a través de la web oficial de Aerolíneas Argentinas, agencias de viajes y los canales habituales de venta.

Fuente: Agencia DIB