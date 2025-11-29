sábado 29 de noviembre de 2025
29 de noviembre de 2025 - 17:12

Causa Andis: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete

Se trata de Camilo Cordero Fabbri, ex coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción.

Miguel Ángel Calvete.&nbsp;

Archivo DIB
Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El dicámen de Picardi

El fiscal Franco Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

