lunes 01 de diciembre de 2025
1 de diciembre de 2025 - 17:13

Cambios en el Código Penal: las modificaciones que impulsa el Gobierno sobre delitos graves

Manuel Adorni y Patricia Bullrich señalaron que el proyecto busca plantear un "cambio de paradigma".

Por Agencia DIB
Bullrich Adorni Código Penal

El Gobierno impulsa una modificación en el Código Penal y, este lunes, desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ahora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el proyecto que busca endurecer las penas a delitos graves, principalmente vinculados a violencia sexual y corrupción.

Más noticias
Bella jornada de sábado para Nelson Castro, director de orquesta en Chascomús.

Chascomús: Nelson Castro fue un director de orquesta de lujo
El 98% de las nuevas infecciones de VIH son por relaciones sexuales sin preservativo. video

Día Mundial del SIDA: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico

"Un proyecto de país en serio necesita trascender la libertad del Gobierno de turno, que las políticas de seguridad estén talladas en piedra", expresó Adorni. "La reforma viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie, la doctrina es clara: el que las hace, las paga, se pone fin a la doctrina zaffaronista", sumó.

"No importa cuánto se escondan, serán perseguidos. Y para quienes delinquen en función pública, perderán la jubilación de privilegio", aseveró el jefe de Gabinete, y apuntó: "Poco a poco las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen".

Patricia Bullrich, por su parte, sostuvo que "el Congreso va a tener una misión histórica", e hizo especial referencia a los cambios en delitos vinculados a la violencia sexual. "A partir de ahora los favorecidos van a ser la sociedad y las víctimas", describió Bullrich. "Los códigos no se cambian todos los días son cuerpos complejos; este cambio de doctrina tiene como objetivo fundamental que la Justicia llegue a tiempo, que las penas sean efectivas y que no se sientan insuficientes", precisó.

"Los chicos abusados sexualmente en cualquier contexto, familiar, escolar, no pueden denunciar, porque tienen enfrente a su padre, su abuelo, en consecuencia este delito es imprescriptible, es decir, si ese chico puede hablar 30 años después, ese delito se va a investigar", agregó Bullrich, y destacó el precedente que marcó el diseñador Roberto Piazza años atrás con su caso.

Embed

Los cambios más salientes

• Ejecución de las condenas: se buscará que se cumplan las penas completas.

• Las condenas a perpetua no van a tener límite temporal. Si se le suman los años, quienes cometan delitos graves pueden tener condenas muy altas.

• Cambios en el concepto de legítima defensa: cambiará la presunción en favor de quien se defiende. Las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento.

• El Código será aplicable a todas las provincias.

• Serán imprescriptibles los delitos graves y gravísimos, tales como homicidio agravado, abuso sexual en todas las modalidades, sustracción de menores, trata de personas, procesos contra organizaciones criminales, terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes. Estas serán de cumplimiento efectivo y el 82% de los casos van a ser con prisión efectiva.

• Los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.

• Suba en las penas de los homicidios: el homicidio simple pasaría de 25 a 30 años.

• De acuerdo a los agravantes dentro del delito de homicidio se tendrá en cuenta si se trata de un magnicidio, si matan a una autoridad de un instituto educativo, si las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores.

• Imprudencias de tránsito: la pena actual es de 1 a 3 años, y agravada de 2 a 4. En el nuevo Código cambia de 2 a 6 años, simple, y agravada de 3 a 6 años.

• Para quienes porten armas sin el permiso correspondiente, va a haber una condena taxativa concreta.

• Cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias, la víctima será la primera en enterarse.

(DIB)

Temas
Ver más

Chascomús: Nelson Castro fue un director de orquesta de lujo

Día Mundial del SIDA: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico

La Provincia implementa el Plan Verano para evitar cortes de luz en zonas críticas

Ya rige el horario de verano para la venta de alcohol en comercios

Verano: en qué distritos bonaerenses se espera una fuerte ola de calor

Una cadena mayorista "se ajusta", cierra sucursales y despide a empleados

La Cámara del Juguete traza un "escenario crítico" para las fiestas

Los bancos cambian de horario en PBA: cuáles son los 108 municipios afectados

Federico Gómez, de los pensamientos suicidas a ganar el último torneo de tenis del año

¡Le cortaron las piernas a Messi! En Mar del Plata vandalizaron su estatua

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una sucursal del Banco Provincia.

Los bancos cambian de horario en PBA: cuáles son los 108 municipios afectados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof dio una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense. (Prensa Gobernación)

Kicillof pidió a la Legislatura que apruebe la Ley de Financiamiento y dijo que el país está en "recesión"