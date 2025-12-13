sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025 - 13:28

Nuevo cruce en redes por los F-16: Adorni le dijo a Sergio Chouza que no sea "estúpido"

Continúa la discusión por los aviones de combate comprados a Dinamarca.

Por Agencia DIB
Un F-16 en la base de Las Higueras, Río Cuarto.

Un F-16 en la base de Las Higueras, Río Cuarto.

Ministerio de Defensa

Un nuevo cruce político encendió anoche las redes sociales y volvió a poner en discusión tanto la compra de los aviones F-16 como el estilo comunicacional del Gobierno nacional. El protagonista fue nuevamente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien respondió con un insulto directo al economista Sergio Chouza, tras una crítica sobre el estado y el valor de las aeronaves adquiridas por la Argentina.

Más noticias
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en Viamonte al 1366, CABA.

Escándalo fiscal en el fútbol: la DGI carga contra la AFA por la retención ilegal de más de $ 7.500 millones
El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo

Todo comenzó con un mensaje publicado ayer por Adorni, en el que celebró la llegada de los F-16 al país y anunció que las aeronaves serán exhibidas durante algunos días en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

“La defensa nacional vuelve a ser motivo de orgullo”, escribió el funcionario, en un tono enfático y cerrando el mensaje con un “Fin”.

“Chatarra”

La respuesta no tardó en llegar. Sergio Chouza, conocido por sus contenidos de economía en TikTok, cuestionó duramente la operación y relativizó el valor estratégico del equipamiento. “Lo que compraron solo sirve como material de museo”, escribió, y agregó que “esa chatarra” había sido vendida a Rumania por un euro, acompañando su comentario con una nota periodística como respaldo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1999702322168119706?s=20&partner=&hide_thread=false

Lejos de rebatir el planteo con argumentos técnicos o datos oficiales, Adorni optó por una contestación breve y agresiva: “Chouza, no seas estúpido”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Escándalo fiscal en el fútbol: la DGI carga contra la AFA por la retención ilegal de más de $ 7.500 millones

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo

El kirchnerismo presiona a Magario en medio de una pelea por el tercer lugar en la sucesión de Kicillof

Nueva era en la UCR: asume un intendente joven y de perfil opositor

Kicillof recorrió en Bahía Blanca el avance del plan hídrico y entregó viviendas

Golpe al gobierno: un juez de Campana lo obliga a aplicar la emergencia en discapacidad

Presti asumió en Defensa con uniforme militar: una apuesta fuerte de Milei en la batalla cultural

Sturzenegger afirmó que la reforma laboral regirá para todo el empleo privado, no solo para los nuevos contratos

Suba por encima de la inflación: una familia tipo necesitó $ 1.257.329 en noviembre para no ser considerada pobre

Otro audio escandaloso en la causa ANDIS: "No me hagas karinearte la comisión"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en Viamonte al 1366, CABA.

Escándalo fiscal en el fútbol: la DGI carga contra la AFA por la retención ilegal de más de $ 7.500 millones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Caos en la visita de Messi a la India: estuvo solo 20 minutos y los hinchas destrozaron todo

Caos en la visita de Messi a la India: estuvo solo 20 minutos y los hinchas destrozaron todo