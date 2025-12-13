Nuevo cruce en redes por los F-16: Adorni le dijo a Sergio Chouza que no sea "estúpido"

Un F-16 en la base de Las Higueras, Río Cuarto. Ministerio de Defensa

Un nuevo cruce político encendió anoche las redes sociales y volvió a poner en discusión tanto la compra de los aviones F-16 como el estilo comunicacional del Gobierno nacional. El protagonista fue nuevamente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien respondió con un insulto directo al economista Sergio Chouza, tras una crítica sobre el estado y el valor de las aeronaves adquiridas por la Argentina.

Todo comenzó con un mensaje publicado ayer por Adorni, en el que celebró la llegada de los F-16 al país y anunció que las aeronaves serán exhibidas durante algunos días en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

“La defensa nacional vuelve a ser motivo de orgullo”, escribió el funcionario, en un tono enfático y cerrando el mensaje con un “Fin”.

“Chatarra” La respuesta no tardó en llegar. Sergio Chouza, conocido por sus contenidos de economía en TikTok, cuestionó duramente la operación y relativizó el valor estratégico del equipamiento. “Lo que compraron solo sirve como material de museo”, escribió, y agregó que “esa chatarra” había sido vendida a Rumania por un euro, acompañando su comentario con una nota periodística como respaldo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1999702322168119706?s=20&partner=&hide_thread=false Chouza, no seas estúpido. — Manuel Adorni (@madorni) December 13, 2025 Lejos de rebatir el planteo con argumentos técnicos o datos oficiales, Adorni optó por una contestación breve y agresiva: “Chouza, no seas estúpido”. Fuente: Agencia DIB

