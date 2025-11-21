No la suelta: Guillermo Montenegro pidió licencia en la intendencia de General Pueyrredon para asumir como diputado

En una decisión de fuerte impacto político, Guillermo Montenegro solicitó al Concejo Deliberante de General Pueyrredon licenciar su cargo de intendente para poder asumir como senador provincial, por lo que finalmente no renunciará. El pedido fue aceptado por decreto -aunque deberá ser aprobado por el Concejo- y la licencia comenzará a correr desde el 10 de diciembre, sin fecha de finalización , por lo que en teoría podría volver a asumir el Ejecutivo municipal en cualquier momento.

"La presente solicitud obedece a que he sido electo Senador Provincial, conforme surge del acta de la Junta Electoral de fecha 26 de septiembre de 2025, debiendo cumplir con las obligaciones institucionales y actuaciones vinculadas a la asunción del cargo y al inicio del período legislativo", sostuvo Montenegro el expediente iniciado ante el Concejo Deliberante.

Según informan medios locales, el pedido fue avalado unas horas después de que ingresara al cuerpo deliberativo a través de un decreto de la presidenta, Marina Sánchez Herrero (UCR) , ad referéndum del Concejo, es decir, sujeto a la aprobación del plenario .

Por la mayoría que todavía ostenta el oficialismo local (se le terminará ese mismo 10 de diciembre), se descuenta que en la próxima sesión, postergada para el martes 2 de diciembre, el pedido de licencia será aprobado.

En las pasadas elecciones bonaerenses, Montenegro encabezó la lista de La Libertad Avanza por la Quinta Sección electoral, con un triunfo que le aseguró una banca como senador provincial hasta 2029.

Neme, el interino

La Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) establece que ante la renuncia o licencia del intendente su lugar será ocupado por el primer candidato a concejal de la lista por la que dicho jefe comunal fue electo. Ese lugar le pertenece a Agustín Neme, hombre del Pro y quien lideró la lista de concejal de 2023 de Juntos por el Cambio.

Hasta el momento se desconocía si Montenegro renunciaría o licenciaría su cargo, en una decisión con matices políticos y legales. La cuestión es que ahora Neme tendrá un grado menor de autonomía como intendente, ya que ocupará el cargo de manera interina, donde Montenegro podría levantar la licencia en cualquier momento y regresar al cargo.

El edil “ejercerá las funciones de intendente municipal mientras dure la licencia del titular, en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades”, agrega el decreto de Sánchez Herrero.

A su vez, Neme será reemplazado en el Concejo por Mónica Lence, consejera escolar del PRO que terminaba su mandato en diciembre y que también formaba parte de la lista de concejales de 2023.

Cuestiones legales

Es discutible, en términos legales, si la normativa electoral vigente autoriza o no a que una misma persona mantenga dos cargos electivos, en este caso el de intendente y senador provincial.

De acuerdo al escrito presentado al Concejo, el soporte legal del pedido es el Artículo 108° Inciso 13 de la Ley Orgánica de Municipios (LOM), el cual establece que un intendente deberá pedir licencia en caso de ausentarse de la ciudad por un plazo mayor a cinco días.