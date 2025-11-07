Agustín Neme, futuro intendente de General Pueyrredon: "Voy a romperme el lomo por Mar del Plata"

Guillermo Montenegro dejará de ser el intendente de General Pueyrredon el 10 de diciembre para asumir como senador provincial por la Alianza La Libertad Avanza . Lo reemplazará el concejal Agustín Neme , que con 40 años se convertirá en el jefe comunal más joven de la democracia marplatense. Neme afirmó que el suyo “no va a ser un Gobierno del PRO ni de La Libertad Avanza, va a ser un Gobierno marplatense. Mi referente es Guillermo (Montenegro), pero el Gobierno será de los marplatenses ”. Y destacó que va a estar “al pie del cañón, rompiéndome el lomo por Mar del Plata” .

Neme, edil del PRO y padre de dos hijas, comentó en diálogo con el streaming de La Capital y Canal 8 que el hecho de llegar al Ejecutivo marplatense “es un orgullo, un desafío enorme , pero lindo. Nací acá, mis hijas nacieron acá. Poder aportar algo a la ciudad donde crecí es una responsabilidad que asumo con mucho orgullo”.

“No hay que esperar grandes cambios”, destacó. Y agregó: “Lo que viene es la continuidad del trabajo que arrancamos con Guillermo en 2019 . Los objetivos están claros, el rumbo también. No hay por qué cambiar un camino que dio resultados”.

Insistió: “Habrá una impronta personal, porque cada uno tiene su forma. Pero la línea de acción está marcada y los resultados estuvieron a la vista. Quiero profundizar lo que ya funciona y mejorar lo que falta”.

Consensos

El futuro intendente confió en construir consensos dentro del Concejo Deliberante: “No le tengo miedo al diálogo ni a sentarme con los concejales. Creo en la sencillez de las cosas. Enviar un proyecto, explicarlo y mejorar lo que sea necesario. No sirve el ‘no por el no’. Si hay que discutir, se discute, pero siempre con respeto”.

Si bien se definió como “un intendente del consenso”, aunque aclaró que “Guillermo Montenegro es una persona de diálogo y de convicciones firmes. Aprendí mucho de él. Lo admiro y le estaré eternamente agradecido por haberme convocado. Pero ahora es otro momento: lo que se viene es un gobierno marplatense, con identidad propia”.

Reclamo

Neme resaltó que de cara al futuro le preocupan “muchas cosas”. “Mar del Plata es más grande que nueve provincias y tiene un presupuesto que no se condice con su tamaño ni con lo que produce. Hay que discutir en serio la coparticipación. La ciudad no puede seguir recibiendo lo mismo que un municipio del interior. Es un reclamo histórico y hay que darlo con firmeza, pero con diálogo”, indicó.

Una de las políticas más críticas de la actual gestión tiene que ver con la seguridad. Aquí, el concejal fue categórico: “No puede haber grietas. No pasa por izquierda ni por derecha. Tiene que haber sentido común y coordinación entre los tres niveles del Estado. Nosotros, desde el municipio, vamos a poner todo lo que tengamos a disposición”.

Mientras tanto, “la limpieza y los baches son dos ejes en los que voy a poner muchísimo énfasis. Tenemos un buen servicio, pero hay que hacer docencia, involucrar a todos y seguir mejorando. Y con los espacios públicos, continuar la sinergia con los privados, como hicimos en Plaza Mitre o España”.

“Situación compleja”

La economía es un tema clave: “La situación es compleja para todos, pero fuimos cuidadosos en el manejo de los recursos y siempre hicimos el esfuerzo de garantizar los pagos. Puede haber dificultades, sí, pero se enfrentan con trabajo y responsabilidad”.

Y añadió que “tengo algo a favor: un trabajo ya hecho. Me paro sobre eso, con la humildad de saber que siempre hay que mejorar”.

“En la calle con los vecinos”

Neme insistió en que quiere un Gobierno de cercanía y al respecto promete que “van a ver a un intendente en la calle, con los vecinos. Yo no soy un político de escritorio. Me gusta caminar, escuchar, estar. Y quiero seguir siendo el Agustín de siempre, el que lleva a sus hijas al colegio, hace las compras o charla con los comerciantes”.

Y cerró: “Voy a estar al pie del cañón, rompiéndome el lomo por Mar del Plata. Amo esta ciudad y voy a dar lo mejor. No me gusta tanto la palabra intendente. Prefiero pensarme como un vecino en este rol, pero haciendo las cosas bien”.